Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum zwischen Montagnacht 0 Uhr und Mittwochmorgen 7 Uhr (30.03.2026 - 01.04.2026) stahlen Unbekannte einen in der Ruthenstraße, zwischen Leopoldstraße und Rheinfeldstraße, abgestellten Roller. Da das Fahrzeug laut Eigentümer durch ein Lenkerschloss und ein Bremsenschloss gesichert war, vermutet dieser, dass es mit einem Anhänger abtransportiert worden sein könnte. Die Polizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Haben Sie im genannten Zeitraum etwas beobachtet oder können sonst Hinweise zu Tat oder Täter abgeben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

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