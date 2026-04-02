Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Auto - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (31.03.2026, gegen 18:30 Uhr) stellte ein 52-Jähriger seinen Ford Focus wenige Minuten in der Pfalzgrafenstraße ab. Anschließend fuhr er in die Mundenheimer Straße, wo er seinen PKW bis zum Mittwochmorgen (01.04.2026, gegen 6:30 Uhr) parkte. Am Mittwochabend stellte er fest, dass aus seinem Auto verschiedenen Gegenstände, darunter auch sein Geldbeutel, entwendet wurden. Ob die Gegenstände in der Pfalzgrafenstraße oder in der Mundenheimer Straße gestohlen wurden ist bislang unklar. Auch ist unklar, wie die Täter in das Auto gelangten. Aufbruchspuren waren nicht vorhanden.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

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