Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Einbrüche in Vorder- und Südpfalz

Speyer/Weingarten/Limburgerhof (ots)

Am Mittwochmittag (01.04.2026) wurden der Kriminalpolizei Ludwigshafen drei Einbrüche in Wohnhäuser gemeldet. Die Einbrüche ereigneten sich in Speyer (Birkenweg, gegen 12 Uhr), in Weingarten (Wirthsgarten, zwischen 11:30-14 Uhr) und in Limburgerhof (Karl-Räder-Straße, zwischen 7:30-17 Uhr).

In allen Fällen brachen die Täter über die Terrassen ein. Die genaue Schadenshöhe und was alles gestohlen wurde, wird derzeit ermittelt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist ebenfalls Bestandteil der Ermittlungen.

Es werden nun Zeugen gesucht, die in den genannten Zeiträumen im Bereich der Tatorte Verdächtiges beobachten konnten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Um sich besser vor Einbrüchen schützen zu können, beachten Sie bitte folgende Tipps der Polizei:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit - Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen; Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab. - Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de .

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Zentrale Prävention Bismarckstraße 116 67059 Ludwigshafen Tel.: 0621-963-1151 Weitere Informationen im Internet: www.k-einbruch.de

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