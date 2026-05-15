Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Erstmeldung: Verkehrsbehinderungen nach aktuellem Unfallgeschehen auf der Autobahn 66

Schlüchtern (ots)

(lei) Auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Hanau kommt es derzeit zwischen den Anschlussstellen Schlüchtern-Nord und Schlüchtern-Süd zu Verkehrsbehinderungen aufgrund eines Unfalls mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Feuerwehr und Polizei sind aktuell im Einsatz. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren. Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

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