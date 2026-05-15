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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Erstmeldung: Verkehrsbehinderungen nach aktuellem Unfallgeschehen auf der Autobahn 66

Schlüchtern (ots)

(lei) Auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Hanau kommt es derzeit zwischen den Anschlussstellen Schlüchtern-Nord und Schlüchtern-Süd zu Verkehrsbehinderungen aufgrund eines Unfalls mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Feuerwehr und Polizei sind aktuell im Einsatz. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren. Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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