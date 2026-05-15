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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auseinandersetzung bei Fußballspiel: Zeugen gesucht

Maintal (ots)

(lei) Während eines Vatertagsturniers auf dem Sportgelände in der Hanauer Straße im Stadtteil Hochstadt soll es am Donnerstag, gegen 13.15 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Spielern zweier Mannschaften gekommen sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei habe sich während eines Spiels zunächst ein verbaler Streit zwischen den beteiligten Teams entwickelt. Ein 36 Jahre alter Mann gab gegenüber den Beamten an, im Verlauf der Auseinandersetzung von einem bislang unbekannten Gegenspieler mit der Faust geschlagen worden zu sein. Anschließend sei es zu einer Rangelei zwischen mehreren Personen gekommen, bevor der mutmaßliche Täter das Sportgelände verließ. Mehrere Streifenbesatzungen waren im Einsatz, um die erhitzten Gemüter zu beruhigen und die Beteiligten, von denen einige offensichtlich auch dem Alkohol zugesprochen hatten, voneinander zu trennen. Für beide Mannschaften wurde das Turnier daraufhin vorzeitig beendet.

Der bislang Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

   - etwa 1,70 Meter groß
   - kräftige Statur
   - blonde Haare
   - blaue Augen
   - Trikotnummer 19

Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der Körperverletzung und bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können, sich bei der Polizeistation Maintal (06181 4302-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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