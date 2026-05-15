Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 15.05.2025

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl eines E-Bikes

Flöthe, 09.05.2026, 18:00 Uhr - 14.05.2026, 08:00 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft entwendete aus einer verschlossenen Garage ein E-Bike. Hierbei handelte es sich um ein E-Bike der Marke Giant. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

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