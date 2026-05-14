POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 14.05.2026 für den Bereich Salzgitter-Gebhardshagen
Salzgitter-Bad (ots)
Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Fußgänger
Salzgitter-Gebhardshagen, Vor der Burg, 13.05.2026, gegen 10:35 Uhr
Auf der Straße Vor der Burg kam es am Mittwochvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 15-jährigen Fußgänger und dem Fahrer eines Pkw. Nach bisherigem Ermittlungsstand überquerte der 15-Jährige die Fahrbahn im Bereich einer für ihn grünzeigenden Ampelanlage und wurde hierbei frontal von dem Pkw eines 70-jährigen Salzgitteraners erfasst.
Die Unfallbeteiligten sowie Ersthelfer versorgten den schwer verletzten Jugendlichen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Aufgrund seiner lebensbedrohlichen Verletzungen wurde der 15-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter-Gebhardshagen in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Salzgitter-Bad
Senyk, PK
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