Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Verletze Person bei Wohnungsbrand

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Hannover (ots)

In der Nacht zu Montag brannte es in einer Wohnung in der Südstadt. Der Bewohner zog sich eine Rauchgasvergiftung zu. Das Brandgeschehen konnte auf die primär betroffene Wohnung begrenzt werden.

Gegen 01:38 Uhr ging über den Notruf die Meldung über den Austritt von dunklem Rauch aus einer Wohnung ein, in der auch Flammenschein zu sehen war. Die daraufhin in die Krausenstraße alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr drangen unter Atemschutz in die Wohnung im zweiten Obergeschoss vor. Das Feuer konnte mit einem Löschrohr schnell unter Kontrolle gebracht werden und wurde anschließend vollständig gelöscht. Die Ausbreitung von Brandrauch in andere Bereiche des Mehrfamilienhauses konnte verhindert werden, sodass das Gebäude mit Ausnahme der Brandwohnung weiterhin bewohnbar ist.

Der Bewohner (das Alter ist derzeit nicht bekannt) konnte die Brandwohnung zwar vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen, er hatte jedoch erhebliche Mengen des giftigen Brandrauches eingeatmet. Durch den Rettungsdienst wurde der Bewohner vor Ort medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache liegen der Feuerwehr derzeit keine Erkenntnisse vor.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit bis zu 9 Einsatzfahrzeugen und 25 Einsatzkräften bis 03:30 Uhr im Einsatz.

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