Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Akkubrand fordert zwei Verletzte

Hannover (ots)

Am heutigen Samstagmittag kam es in Linden-Nord zum Brand eines Akkus in einer Wohnung. Hierbei verletzten sich zwei Personen.

Gegen 12:20 Uhr erhielt die Regionsleitstelle Hannover über den Notruf 112 die Information über den Brand eines Akkus im zweiten Obergeschoss eines Vierfamilien-Wohnhauses. Als die Einsatzkräfte in der Albertstraße eintrafen, war bereits eine Fensterscheibe durch die starke Hitzeentwicklung geborsten. Der umgehend eingeleitete Löschangriff zeigte schnell Wirkung da das Feuer bereits weitestgehend erloschen war. Es waren jedoch noch Nachlöscharbeiten hinter einer Holzvertäfelung notwendig. Ebenfalls musste die mit Brandrauch beaufschlagte Wohnung durch die Feuerwehr entraucht werden.

Der Bewohner der betroffenen Wohnung hatte versuchte den Brand noch selbst zu löschen, bevor er die Feuerwehr alarmierte und sich und eine weitere weibliche Person selbst ins Freie rette. Bei den Löschversuchen zog sich der Bewohner Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung. Auch die zweite Person hatte giftigen Brandrauch eingeatmet, so dass beide nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht wurden.

Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet.

Zur Art des Akkus, zum Alter der Betroffenen, zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe liegen der Feuerwehr derzeit keine Informationen vor.

Feuerwehr und Rettungsdient waren mit bis zu 28 Einsatzkräften und sieben Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell