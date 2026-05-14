PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 14.05.2026 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer 38226 Salzgitter, Albert-Schweitzer-Straße / Suthwiesenstraße Mittwoch, 13.05.26, ca. 13:15 Uhr

Am Mittwochmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fahrradfahrer in Salzgitter-Lebenstedt. Der 63-jährige Mann aus Salzgitter überquerte mit seinem Fahrrad die Albert-Schweitzer-Straße in Höhe Suthwiesenstraße, obwohl die dortige Lichtzeichenanlage für Fußgänger und Radfahrer Rotlicht zeigte. Auf der Fahrbahn kam es dann zur Kollision mit dem Pkw einer 39-jährigen Frau aus Lengede, die die Albert-Schweitzer-Straße in Richtung Norden befuhr und bei Grünlicht den Einmündungsbereich passieren wollte. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer zu Boden. Er wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand nur ein geringer Schaden in Höhe von ca. 600 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter PHK Arth
Telefon: 05341/ 1897-217
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 11:03

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 13.05.2026

    Sickte (ots) - In Sickte vermisster Mann wurde nach Suchaktion gefunden 12.05.2026, 17:00 Uhr bis 13.05.2026, gegen 08:00 Uhr Bei der Polizei wurde am späten Dienstagabend ein 86-jähriger Mann als vermisst gemeldet, welcher zuletzt gegen 17:00 Uhr in Sickte zu Fuß unterwegs gewesen sei. Die Suchmaßnahmen wurden mit einem hohen Kräfteaufkommen, unter anderem dem ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 10:49

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 13.05.2026: Tankstelleneinbruch in Vechelde

    Peine (ots) - In der Nacht zum 13.05.2026 ist in eine Tankstelle in der Hildesheimer Straße in Vechelde eingebrochen worden. Nach ersten Ermittlungen ist gegen 02:00 Uhr die Glasfront des Verkaufsraums eingeworfen worden. Anschließend betraten mutmaßlich mehrere bislang unbekannte Täter die Tankstelle und entwendeten Verkaufswaren. Anschließend flohen die Personen ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 09:31

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 13.05.2026

    Wolfenbüttel (ots) - Sachbeschädigung durch Feuer Wolfenbüttel, Salzdahlumer Straße, 12.05.2026, gegen 23:30 Uhr Durch einen 21-jährigen Täter wurde auf bisher unbekannte Weise eine Schublade in Brand gesetzt. Der Brand konnte durch die erst eintreffenden Polizeibeamten, noch vor einer Ausbreitung, gelöscht werden. Eine Nachkontrolle, sowie Belüftung der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren