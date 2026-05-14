Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 14.05.2026 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer 38226 Salzgitter, Albert-Schweitzer-Straße / Suthwiesenstraße Mittwoch, 13.05.26, ca. 13:15 Uhr

Am Mittwochmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fahrradfahrer in Salzgitter-Lebenstedt. Der 63-jährige Mann aus Salzgitter überquerte mit seinem Fahrrad die Albert-Schweitzer-Straße in Höhe Suthwiesenstraße, obwohl die dortige Lichtzeichenanlage für Fußgänger und Radfahrer Rotlicht zeigte. Auf der Fahrbahn kam es dann zur Kollision mit dem Pkw einer 39-jährigen Frau aus Lengede, die die Albert-Schweitzer-Straße in Richtung Norden befuhr und bei Grünlicht den Einmündungsbereich passieren wollte. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer zu Boden. Er wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand nur ein geringer Schaden in Höhe von ca. 600 Euro.

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