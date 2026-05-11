Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Schwerer Vorrangfehler bei Ruppertsberg: 71-Jährige im Krankenhaus
Ruppertsberg (ots)
Am Samstagnachmittag kollidierten im Einmündungsbereich der K10 und B271 bei Ruppertsberg zwei Autos. Ursache war nach ersten Erkenntnissen eine missachtete Vorfahrt. Eine 71-jährige Unfallbeteiligte erlitt dabei Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.
An beiden Fahrzeugen entstand im Frontbereich massiver Sachschaden, der auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt wird; beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten sperrte die Freiwillige Feuerwehr den Bereich für rund 45 Minuten ab.
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