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POL-PDNW: Schwerer Vorrangfehler bei Ruppertsberg: 71-Jährige im Krankenhaus

POL-PDNW: Schwerer Vorrangfehler bei Ruppertsberg: 71-Jährige im Krankenhaus
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Ruppertsberg (ots)

Am Samstagnachmittag kollidierten im Einmündungsbereich der K10 und B271 bei Ruppertsberg zwei Autos. Ursache war nach ersten Erkenntnissen eine missachtete Vorfahrt. Eine 71-jährige Unfallbeteiligte erlitt dabei Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand im Frontbereich massiver Sachschaden, der auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt wird; beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten sperrte die Freiwillige Feuerwehr den Bereich für rund 45 Minuten ab.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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