Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 14. Mai 2026

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person Mittwoch, 13.05.2026, 21:45 Uhr L 495 i.H. A 36, Anschlussstelle Wolfenbüttel-Süd

Zur o.g. Zeit ereignete sich auf der Landesstraße 495 in Höhe der A 36, Anschlussstelle Wolfenbüttel-Süd, ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Pkw. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 43-Jähriger aus dem Landkreis Goslar mit seinem VW Polo zunächst die L 495 aus Salzgitter kommend in Richtung Wolfenbüttel. Der 43-Jährige beabsichtigte anschließend, mit seinem Pkw nach links in den Zufahrtsbereich zur A 36 (Fahrtrichtung Bad Harzburg) einzufahren. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Hyundai i20 eines 21-jährigen Wolfenbüttelers, woraufhin es zum Zusammenstoß beider Pkw kam.

Der 43-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Die beiden beteiligten Pkw waren infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die L 495 in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt.

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