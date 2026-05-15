Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: DIS-Kontrolltage: Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

Südosthessen (ots)

(lei) Im Rahmen der diesjährigen Kontrolltage "Drogen im Straßenverkehr" (kurz: DiS) hat das Polizeipräsidium Südosthessen in der ersten Maiwoche umfangreiche Verkehrskontrollen im Stadt- und Landkreis Offenbach sowie im Bereich der Polizeidirektion Main-Kinzig durchgeführt. Schwerpunkt der Maßnahmen war die Erkennung von Verkehrsteilnehmern unter dem Einfluss berauschender Mittel (wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6269771).

Bei den Kontrollen bilanzierte die Polizei insgesamt 24 Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss. In elf Fällen standen Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC. Zudem reagierten vier Drogenvortests positiv auf Amphetamine und drei auf Kokain. Sechs Verkehrsteilnehmer verweigerten einen entsprechenden Test. Ein Autofahrer versuchte nach Angaben der Polizei, die Kontrolle mithilfe von sogenanntem "Fake-Urin" zu umgehen.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte zahlreiche weitere Verstöße fest. Darunter waren unter anderem Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, das Waffengesetz sowie das Ausländerrecht. Zudem registrierten die Beamten Fälle von Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch und das Verschaffen falscher amtlicher Ausweise. In einem weiteren Fall wurde ein Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz festgestellt; dabei wurden 71 Gramm Marihuana sichergestellt.

Die Polizei zog insgesamt eine positive Bilanz der Kontrollmaßnahmen und betonte deren Bedeutung für die Verkehrssicherheit.

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