Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kinder sollen Autoscheiben eingeworfen haben

Linsengericht (ots)

(lei) Drei Kinder im Alter von 10 und 12 Jahren sollen am Donnerstagabend im Stadtweg mehrere Fahrzeuge eines Autohauses beschädigt und dabei einen Sachschaden von rund 4.000 Euro verursacht haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen informierte ein Verantwortlicher des Autohauses gegen 19.30 Uhr die Polizei darüber, dass drei Jungen mit Steinen auf abgestellte Fahrzeuge geworfen hätten. Durch die Würfe gingen an insgesamt drei Autos mehrere Scheiben zu Bruch. Zudem sollen die Kinder im Innenraum eines Fahrzeugs den Scheibenwischhebel herausgerissen haben, bevor sie vom Gelände flüchteten.

Alarmierte Polizeistreifen konnten die drei Minderjährigen kurze Zeit später antreffen und ihre Personalien feststellen. Da die Kinder noch nicht strafmündig sind, drohen ihnen keine strafrechtlichen Konsequenzen. Allerdings könnten auf die Eltern zivilrechtliche Schadensersatzforderungen zukommen.

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