POL-OF: Wie schütze ich mein Zuhause? Infostand zum Thema Einbruchsschutz
Neu-Isenburg (ots)
(cb) Der Fachbereich der sicherungstechnischen Prävention bietet am Mittwoch 20. Mai eine kostenlose und umfassende Beratung zum Thema "Wie schütze ich mein Zuhause?" an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich zwischen 10 und 14 Uhr am Infostand vor dem Rewe-Markt am Dreiherrnsteinplatz 19 zum Thema Wohnungseinbruchsdiebstahl informieren und beraten lassen.
Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.praevention.ppsoh@polizei.hessen.de oder www.polizei-beratung.de.
Offenbach, 16.05.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein
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Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
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