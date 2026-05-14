POL-OF: Hoher Schaden bei Brand in Kleingartenanlage
Hanau (ots)
(lei) Ein Feuer hat in der Nacht zu Donnerstag in einer Kleingartenanlage am Alfred-Nobel-Bogen zu mehreren zerstörten Gartenlauben und einem hohen Sachschaden geführt, der nach vorläufigen Schätzungen auf etwa 100.000 Euro beziffert wird.
Die Einsatzkräfte, die gegen 0.50 Uhr alarmiert wurden und mit mehreren Fahrzeugen ausrückten, waren mit einer sich schnell ausbreitenden Flammenfront konfrontiert, die wohl auch aufgrund des lebhaften Windes begünstigt wurde. Nach aktuellem Kenntnisstand breitete sich der Brand auf etwa acht Gartenparzellen aus, sodass die Löschmaßnahmen der Feuerwehr entsprechend hinzogen und erst mit Restarbeiten am Vormittag beendet werden konnten. In dem Zusammenhang erlitt ein Feuerwehrmann einen Kreislaufkollaps. Aufgrund der enormen Rauchentwicklung tätigte die Polizei zwischenzeitlich Lautsprecherdurchsagen im angrenzenden Wohngebiet, mit der Bitte, Fenster und Türen geschlossen zu halten.
Die Ursache des Feuers ist bislang noch unklar und nun Teil weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Feuers machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.
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