Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer hat den Roller geklaut?; Auto und Radfahrer stießen zusammen: Eine Person leicht verletzt; Silberner Golf touchiert: Hinweise erbeten und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche nach Unfallflucht - Großkrotzenburg

(cb) Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Eichendorffstraße (einstellige Hausnummern) ereignete, suchen die Beamten des Polizeireviers in Hanau nach Zeugen der Tat. Die Fahrzeugeigentümerin stellte ihren Leon mit F-Kennzeichen am Dienstagabend, gegen 18 Uhr, am dortigen Fahrbahnrand ab. Als sie am darauffolgenden Morgen, gegen 7.15 Uhr, ihren schwarzen Seat nutzen wollte, musste sie feststellen, dass ein bis dato unbekannter Unfallverursacher ihren Wagen auf der linken Fahrzeugseite gestreift hatte. Derzeit können noch keine Angaben zur Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens gemacht werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, wenden sich bitte telefonisch an die Beamten des Polizeireviers Hanau (06181 100-120).

2. Silberner Golf touchiert: Hinweise erbeten - Bruchköbel

(cb) Einen Sachschaden von knapp 2.500 Euro hinterließ ein bis dato unbekannter Unfallverursacher, als dieser am Dienstag einen silberfarbenen Golf auf der Fahrerseite touchierte. Der VW parkte zwischen 7.15 Uhr und 12.45 Uhr am Fahrbahnrand der Philipp-Reis-Straße, hier im Bereich der einstelligen Hausnummern. Vermutlich streifte der Unfallbeteiligte den Wagen mit HU-Kennzeichen im Vorbeifahren und setzte dann seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Unfallzeugen setzen sich bitte telefonisch mit den Ermittlern der Polizeistation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 in Verbindung.

3. Zeugensuche: Scheibe von BMW und Hyundai eingeschlagen - Nidderau

(cb) Unbekannte haben bei einem "In den Pfortenwiesen" (10er-Hausnummern) abgestellten BMW und einem Hyundai jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und vermutlich anschließend das Fahrzeuginnere nach Wertgegenständen durchsucht. Die beiden Fahrzeuge waren zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 8 Uhr, auf einem Parkplatz abgestellt. Der durch die Täter verursachte Schaden am BMW mit MKK-Kennzeichen wird mit etwa 500 Euro und der Schaden am Hyundai mit DA-Kennzeichen mit knapp 1.000 Euro angegeben. Ob es zwischen den Taten einen Zusammenhang gibt und ob aus den Fahrzeugen etwas gestohlen wurde, bedarf weiterer Ermittlungen. Diese werden beim zuständigen Fachkommissariat in Hanau geführt. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

4. Wer hat den Roller geklaut? - Gelnhausen

(cb) Wer hat den roten Roller der Marke KYMCO im Wert von 800 Euro geklaut? Das fragen sich die Ermittler und suchen Zeugen des Diebstahls. Das Kleinkraftrad wurde am Dienstagabend auf einem Innenhof in der Weinbergstraße (10er-Hausnummern) abgestellt. Als der Eigentümer sein Gefährt am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, nutzen wollte, musste er feststellen, dass bis dato Unbekannte das Lenkradschloss des Zweirades aufgebrochen und dieses anschließend mitgenommen hatten. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die ermittelnde Kripo in Hanau.

5. Auto und Radfahrer stießen zusammen: Eine Person leicht verletzt - Gelnhausen

(cb) Nach einem Unfall, der sich am Dienstagnachmittag auf der Leipziger Straße ereignete und bei dem ein Radfahrer leichte Verletzungen davontrug, suchen die Beamten der Polizeistation nach Unfallzeugen. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Radfahrer auf dem Gehweg der Leipziger Straße unterwegs, als ihn der einbiegende Fahrzeuglenker übersah und es zum Zusammenstoß kam. Durch den Sturz zog sich der Zweiradfahrer Verletzungen zu und musste medizinisch behandelt werden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Unfallzeugen setzen sich bitte telefonisch mit den Beamten der Polizeistation Gelnhausen (06051 827-0) in Verbindung.

Offenbach, 13.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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