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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahren "ohne" und Fahren "unter": Abendliche Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße

Steinau an der Straße (ots)

(lei) Am Dienstagabend postierten sich Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Schlüchtern gemeinsam mit Kräften der Polizeiautobahnstation Hanau in der Bahnhofstraße in Steinau an der Straße, um dort ein Auge auf den fließenden Verkehr zu haben. Während viele Verkehrsteilnehmer die Kontrollstelle ohne Beanstandungen passierten, brachte der prüfende Blick der Ordnungshüter bei einigen Fahrern dennoch diverse Verstöße ans Licht.

Zwischen 21.30 Uhr und Mitternacht wurde die Anhaltekelle insgesamt 21 Fahrzeugen vorgehalten, deren Fahrerinnen und Fahrer anschließend in die stationäre Kontrollstelle geleitet wurden. Die insgesamt 26 Personen in den gestoppten Wägen sahen sich dort den Nachfragen und Überprüfungen der Einsatzkräfte gegenüber - in mehreren Fällen mit entsprechenden Konsequenzen.

So geriet unter anderem ein 37 Jahre alter Fahrer eines Citroen in den Fokus der Kotrollkräfte. Bei ihm ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,05 Promille. Für den Mann endete die Fahrt daher noch vor Ort: Er musste eine Blutprobe abgeben und seinen Wagen stehen lassen. Nun kommt ein Verfahren wegen der Ordnungswidrigkeit auf ihn zu. Noch unangenehmer dürften die Folgen für einen 25-Jährigen sein, der mit seinem VW unterwegs war. Auf Nachfrage erklärte der junge Mann, seinen Führerschein vor einigen Tagen verloren zu haben. Eine Überprüfung im polizeilichen System ergab jedoch, dass für ihn offenbar gar keine gültige Fahrerlaubnis vorliegt. Deshalb wird nun strafrechtlich gegen ihn wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Neben diesen beiden Fällen ahndeten die Uniformierten außerdem mehrere Verstöße gegen die Gurtpflicht. Zudem fiel ein Fahrzeug mit abgelaufenem TÜV auf und in einem weiteren Fall beanstandeten die Einsatzkräfte eine ungesicherte Ladung.

Mit Blick auf die festgestellten Verstöße zeigte sich einmal mehr, wie wichtig derartige Kontrollen für die Sicherheit auf den Straßen sind.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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