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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche: Unbekannter entblößte sich vor Mädchen

Offenbach (ots)

(lei) Auf einem Spielplatz im Hessenring hat sich ein etwa 25 Jahre alter Mann am Dienstagabend vor einer Zwölfjährigen entblößt, weswegen die Kripo nun Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen aufgenommen hat und um Hinweise bittet. Der circa 1,75 Meter große Unbekannte mit kurzen schwarzen Haaren habe gegen 20.30 Uhr seine Hose vor dem Mädchen heruntergezogen und sein entblößtes Geschlechtsteil gezeigt. Das Kind lief daraufhin weg. Bekleidet war der Täter mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose. Auffällig an ihm sei sein dunkler "Ziegenbart" gewesen. Wer kennt den Mann? Antworten auf diese Frage erhoffen sich die Ermittler unter der Rufnummer 069 8098-1234, wo sich Zeuginnen und Zeugen jederzeit melden können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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