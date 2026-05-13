Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche: Unbekannter entblößte sich vor Mädchen

Offenbach (ots)

(lei) Auf einem Spielplatz im Hessenring hat sich ein etwa 25 Jahre alter Mann am Dienstagabend vor einer Zwölfjährigen entblößt, weswegen die Kripo nun Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen aufgenommen hat und um Hinweise bittet. Der circa 1,75 Meter große Unbekannte mit kurzen schwarzen Haaren habe gegen 20.30 Uhr seine Hose vor dem Mädchen heruntergezogen und sein entblößtes Geschlechtsteil gezeigt. Das Kind lief daraufhin weg. Bekleidet war der Täter mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose. Auffällig an ihm sei sein dunkler "Ziegenbart" gewesen. Wer kennt den Mann? Antworten auf diese Frage erhoffen sich die Ermittler unter der Rufnummer 069 8098-1234, wo sich Zeuginnen und Zeugen jederzeit melden können.

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