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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hinweise erbeten: Unbekannter legte Stein auf Bahnschiene

Hanau (ots)

(lei) Dem Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr geht die Polizei nun nach, nachdem ein bislang Unbekannter einen Stein auf eine Schiene gelegt haben soll. Ein Zugführer hatte am Dienstagnachmittag den Notruf getätigt und angegeben, dass er beim Befahren der Strecke von Hanau in Richtung Maintal gegen 17 Uhr in Höhe des Salisweges eine dunkel gekleidete Person, möglicherweise ein Jugendlicher, bemerkte, die etwas auf die Gleise gelegt habe und anschließend in ein Gebüsch flüchtete. Der Lokführer fuhr daraufhin zunächst auf Sicht und stoppte den Personenzug sicherheitshalber. Eine eingetroffene Streife stellte anschließend vor Ort fest, dass es sich um einen Schotterstein handelte und suchte nach dem Unbekannten, allerdings vergeblich. Nach etwa einer halben Stunde konnte die zwischenzeitlich gesperrte Strecke wieder freigegeben werden. Hinweise auf den Flüchtigen nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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