Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kontrollen in der Waffenverbotszone: Festgenommener kam aufgrund eines bestehenden Haftbefehls in JVA; Zeugensuche: Ermittlungen wegen sexueller Belästigung in Bus; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche: Ermittlungen wegen sexueller Belästigung in Bus - Hanau

(fg) Nach einer sexuellen Belästigung in einem Bus am Montagnachmittag, gegen 12.50 Uhr, sucht die Polizei einen etwa 1,65 Meter großen sowie 40 bis 50 Jahre alten Unbekannten von kräftiger Statur. Der Täter hatte dunkle Haare, die er nach oben frisiert hatte sowie einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Lederjacke und einer schwarzen Jeans.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieg eine Jugendliche an der Haltestelle "Nordstraße" in den Bus der Linie 54 nach Erlensee ein. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Unbekannte bereits im Innenraum. Aufgrund von starker Auslastung des Busses stand die Teenagerin im hinteren Bereich. Im Rahmen der Fahrt nutzte der Täter dies offensichtlich aus und soll der Jugendlichen unter anderem mehrfach an den Oberschenkel gefasst haben. Aufgrund der Handlungen stieg die Jugendliche aus und ließ sich von ihren Eltern abholen. Die Kriminalpolizei hat umgehend Ermittlungen eingeleitet und bittet Businsassinnen und Businsassen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Kontrollen in der Waffenverbotszone: Festgenommener kam aufgrund eines bestehenden Haftbefehls in JVA - Hanau

(fg) Ein 33-Jähriger beabsichtigte am Montagabend zu fliehen, wurde jedoch zeitnah festgenommen und kam im weiteren Verlauf aufgrund eines bestehenden Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt. Bei einer Kontrollaktion haben Beamtinnen und Beamten des Hanauer Polizeireviers mit Unterstützung von Einsatzkräften des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz am Montagabend erneut die Einhaltung der Bestimmungen der Waffenverbotszone in der Hanauer Innenstadt überprüft.

In dem Gebiet kontrollierten die Einsatzkräfte zwischen 19 Uhr und 21 Uhr insgesamt 63 Personen. Ziel der Maßnahmen war neben der Durchsetzung der in der Waffenverbotszone geltenden Regelungen insbesondere auch eine deutlich sichtbare Präsenz. Damit soll nicht nur möglichen Verstößen frühzeitig begegnet, sondern auch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gestärkt werden.

Während einer Kontrolle beabsichtigte eine Person zu fliehen und rannte davon. Hinterherlaufende Ordnungshüter nahmen den 33-Jährigen kurz darauf in einem nahegelegenen Parkhaus vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen fanden sie drei Gefäße sowie zwei Folien mit jeweils verschiedenen Rauschmitteln auf. Zudem trug der Beschuldigte zwei Taschenmesser und ein Butterfly-Messer mit sich. Eine Überprüfung ergab zudem, dass der Beschuldigte zur Festnahme ausgeschrieben war. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf dem Revier kam der Festgenommene daher in eine Justizvollzugsanstalt. Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. Der 33-Jährige hat daher mit weiteren strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Die Polizei kündigte an, auch künftig vergleichbare Kontrollmaßnahmen durchzuführen, um die Sicherheit im Stadtgebiet zu erhöhen.

3. Streife löschte Mülltonnenbrand: Zeugen gesucht! - Hanau

(fg) Im Rahmen des Nachtdienstes nahm eine Streifenbesatzung am späten Montagabend, gegen 23.15 Uhr, einen Mülltonnenbrand in der Nußallee wahr und dämmte diesen mit einem mitgeführten Feuerlöscher ein. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand kurz darauf vollständig. Wie es zu dem Brand des Müllcontainers, bei dem Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe entstand, steht noch nicht fest. Zeugen, die dahingehend Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache des Polizeireviers in Hanau.

4. Unfallflucht auf Supermarktparkplatz: Zeugensuche! - Maintal

(fg) Am Montagmittag ereignete sich auf einem Supermarktparkplatz in der Industriestraße (einstellige Hausnummern) eine Verkehrsunfallflucht, weshalb die Polizei nun ermittelt und nach Zeugen sucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich bei einem Parkvorgang einen abgestellten Toyota. Dieser weist nun im Heckbereich diverse Dellen und Kratzer auf. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Zeugen, die zwischen 11.15 Uhr und 12.25 Uhr auf dem GLOBUS-Parkplatz Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 4302-0 auf der Wache der Polizeistation in Maintal.

5. Unfall im Kreisverkehr: Eine Person verletzt - Erlensee

(cb) Die Beamten in Langenselbold suchen nach einer Unfallflucht, die sich am Freitag im Kreisverkehr Leipziger Straße/An der Kläranlage ereignete, Zeugen des Geschehens. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 60 Jahre alter Rollerfahrer den Kreisverkehr, als der bis dato unbekannte Unfallverursacher gegen 7.50 Uhr von der Leipziger Straße kommend in den Kreisverkehr einfuhr. Hierbei übersah dieser vermutlich den vorfahrtberechtigten Rollerfahrer. Um eine Kollision mit dem roten Fahrzeug zu vermeiden, musste der Fahrer des Kleinkraftrades stark abbremsen und ausweichen. In der Folge stürzte der 60-Jährige aus Rodenbach und zog sich leichte Verletzungen zu. Woraufhin er sich in ärztliche Behandlung begab. Der Lenker des roten Wagens setzte seine Fahrt in Richtung Hanau fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Roller der Marke Niu entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 060 8098-5699 zu melden.

6. Einbrecher öffneten Tresor und flüchteten: Zeugen gesucht! - Birstein

(fg) Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in ein Firmengebäude in der Industriestraße (einstellige Hausnummern) eingedrungen, durchwühlten einen Raum und öffneten im weiteren Verlauf einen Tresor. Was sie mitnahmen steht bislang nicht fest. Um in das Innere zu gelangen, hatten die Einbrecher zuvor ein Fenster aufgehebelt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Industriestraße wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 12.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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