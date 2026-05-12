Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Geraubter Fiat aufgefunden und sichergestellt: Zeugensuche!; Werkzeuge aus Sprinter gestohlen: Zeugensuche!; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Werkzeuge aus Sprinter gestohlen: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Unbekannte waren am Wochenende in der Straße "Untere Grenzstraße" zugange und stahlen Werkzeuge aus einem geparkten Sprinter. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter eine Tür auf, um auf die Ladefläche des Wagens zu gelangen. Anschließend nahmen sie diverse Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro mit. Der am Citroen Jumper entstandene Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Zeugen, die zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

2. Betrunken, ohne Zulassung und Versicherung: Ermittlungen wegen mehrerer Delikte gegen 39-Jährigen, der sich anschließend erneut ans Steuer gesetzt haben soll - Zeugensuche nach Unfall mit Streifenwagen auf der Anfahrt - Offenbach

(lei) Trunkenheit im Straßenverkehr, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz: So lauten die Vorwürfe gegen einen 39-Jährigen, gegen den seit Montag polizeilich ermittelt wird. Polizeibeamte hatten den Offenbacher demnach um die Mittagszeit am Marktplatz in seinem Auto angehalten und bemerkt, dass er augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol- und Drogen stand. Zudem stellte sich heraus, dass der VW gar nicht zugelassen und versichert war. Dieser Anschein sollte vermutlich mit den angebrachten Kennzeichen erweckt werden, allerdings zeigte sich bei einer Überprüfung, dass die Kennzeichen gestohlen waren. Sie wurden sichergestellt und der Fahrer musste für eine Blutentnahme mit auf die Wache.

Am Nachmittag, kurz vor 16.30 Uhr, soll der zwischenzeitlich auf freien Fuß gesetzte Mann dann wieder in den noch am Kontrollort stehenden Wagen gestiegen und erneut damit losgefahren sein. Die Beamten machten sich auf den Weg und stellten den PKW kurz darauf verlassen in einer Tiefgarage fest. Vom Fahrer, der erneut als der 39-Jährige identifiziert werden konnte, fehlte jede Spur. Auf dem Weg in die Innenstadt war eine in die Fahndung eingebundene Funkstreife in einen Verkehrsunfall in der Mühlheimer Straße verwickelt. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein aus der Arthur-Zitscher-Straße kommender Citroen-Fahrer den Vorrang des Streifenwagens missachtet, als dieser mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in Richtung Mathildenstraße weiterfahren wollte. Verletzt wurde dabei niemand, es entstand jedoch leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Zu diesem Unfall sucht die Polizei nun Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 bei der Polizeistation Mühlheim am Main zu melden.

3. Geraubter Fiat aufgefunden und sichergestellt: Zeugensuche! - Frankfurt am Main / Heusenstamm

(fg) Nachdem es am frühen Samstagmorgen, gegen 0.20 Uhr, in der Wilhelm-Leuschner-Straße (20er-Hausnummern) in Heusenstamm zu einem Fahrzeugraub gekommen war (wir berichteten unter der Meldung Nummer 16: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6273122), meldete sich am Montagnachmittag ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei. Dieser gab an, dass er einen abgeparkten Ford Fiesta in der Offenbacher Landstraße im Bereich der 490er-Hausnummern (Gemarkung Frankfurt am Main) entdeckt habe. Eine Überprüfung einer hinzugerufenen Streife ergab kurz darauf, dass es sich bei dem Kleinwagen um das am Samstagmorgen geraubten Auto handelte. Der Fiesta wurde abgeschleppt und soll nun auf etwaige Spuren untersucht werden.

Die Kriminalpolizei fragt nun:

- Wer hat den Abstellvorgang in der Offenbacher Landstraße beobachtet?

- Wer hat in diesem Zusammenhang Personen gesehen?

- Sind die Unbekannten, die das Auto abgestellt haben, in ein anderes Fahrzeug eingestiegen und davongefahren?

Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

4. Passant störte Fahrzeugteiledieb - Mühlheim am Main

(cb) Er war offensichtlich gerade dabei, die Nebelscheinwerfer eines grauen Audis, der in der Forsthausstraße (einstellige Hausnummern) parkte, auszubauen, als er durch einen Passanten entdeckt und gestört wurde. Der etwa 1,80 Meter große Mann, der zwischen 40 und 50 Jahre alt sein soll, ein schwarzes Basecap aufhatte und dunkel gekleidet war, soll am Montagabend, gegen 23.10 Uhr, an der Frontschürze eines A4 zugange gewesen sein. Als er den anderen Mann bemerkte, ließ er von der Tatausführung ab und flüchtete zu Fuß. Am Wagen mit OF-Kennzeichen entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den Langfinger geben können, wenden sich bitte telefonisch an die Ermittler der Kripo (069 8098-1234).

5. "Gestohlenes" Auto stand nur falsch geparkt - Mühlheim am Main

(lei) "Mein Auto ist weg!" - mit diesen oder so ähnlich Worten, die auf einer Polizeistation für gewöhnlich öfters fallen, erschien eine Frau am Montag auf der örtlichen Wache und brachte damit einen doch ungewöhnlichen Fall zumindest kurzzeitig ins Rollen. Die Dame berichtete aufgeregt, dass ihr Wagen verschwunden sei. Am Sonntag habe das Auto noch an seinem Platz gestanden, nun fehle jede Spur. Schnell lag der Verdacht nahe, dass unbekannte Täter den PKW in der Nacht auf Montag gestohlen haben könnten. Eine Anzeige wurde aufgenommen, erste Ermittlungen liefen an.

Doch noch bevor der Fall richtig Fahrt aufnehmen konnte, bog die Geschichte überraschend in eine andere Richtung ab: Die Frau meldete sich erneut bei den Beamten und konnte Entwarnung geben. Ihr Auto sei wieder da - beziehungsweise war nie weg gewesen. Denn nach kurzer Suche fiel der Besitzerin wieder ein, dass sie ihren Wagen an einer anderen Stelle geparkt hatte. Der zwischenzeitlich "verschwundene" PKW musste somit nicht aufwendig gesucht werden, sondern wartete lediglich geduldig auf seine Fahrerin.

6. Kollision im Kreuzungsbereich: Schwangere 29-Jährige kam in Krankenhaus - Rödermark

(fg) Nach einer Kollision im Kreuzungsbereich der Hanauer Straße / Frankfurter Straße am Montagabend, gegen 21.20 Uhr, in Ober-Roden kam eine schwangere Unfallbeteiligte zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die 29-Jährige war als Beifahrerin gemeinsam mit einem 30-Jährigen in einem Fiat Punto auf der Hanauer Straße unterwegs. Zur Zeit des Unfallgeschehens war die Ampelanlage inaktiv, weshalb die Schilder für die Verkehrsregelung galten. Beim Einfahren in die Kreuzung übersah der Fiat-Fahrer wohl einen vorfahrtsberechtigten Renault, an dessen Steuer ein 29-Jähriger saß. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge ein Schaden von rund 2.000 Euro entstand. Weitere Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

7. VW Touran zerkratzt: Zeugensuche! - Rodgau

(fg) Im Ortsteil Hainhausen haben Unbekannte einen in der Burgstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern geparkten VW Touran zerkratzt und hierdurch einen Schaden von rund 5.000 Euro verursacht. Der Eigentümer meldete die Sachbeschädigung am Sonntagmorgen bei der Polizei. Die Kratzer, die mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht worden sind, dürften in der Nacht zuvor entstanden sein. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

Offenbach, 12.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell