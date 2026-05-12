Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Ölfässer im Wald entsorgt: Wer kann Hinweise geben?

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Mainhausen (ots)

(lei) Der- oder diejenigen, die hier zugange waren, hatten und haben offensichtlich keinen Sinn für Naturschutz: Indem sie mehrere Ölfässer im Seligenstädter Stadtwald illegal entsorgten, riefen sie nicht nur eine Gefährdung für die Natur hervor, sondern auch polizeiliche Ermittlungen. Die Kripo sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf die Umweltsünder geben können.

Ein Spaziergänger hatte die Beamten am Montagmorgen gegen viertel vor sechs über den Fund der roten und blauen Behälter informiert, die auf einem Waldweg zwischen der Landesstraße 2310 und der Sudetensiedlung in Zellhausen lagen. Eine hinzugerufene Polizeistreife zählte letztlich elf größere und kleinere Fässer, die den Aufschriften zufolge Motoröl, Reinigungsöl oder Kühlflüssigkeit enthielten und deren Inhalte zum Teil schon ausgelaufen beziehungsweise ins Erdreich entlang der Schneise eingesickert waren.

Offensichtlich wurden sie mit einem Fahrzeug dorthin transportiert und Hals über Kopf abgeladen - wann genau, ist noch unklar. Um ein weiteres Austreten der Flüssigkeiten zu verhindern, richteten die Polizisten die umgestürzten Fässer zunächst wieder auf und verständigten anschließend die Feuerwehr. Diese rückte mit rund 30 Kräften an und nahm die ausgelaufenen Stoffe mithilfe von Bindemitteln auf.

Für die fachgerechte Entsorgung der Fässer sowie den Abtrag des verunreinigten Bodens wurde im weiteren Verlauf eine Spezialfirma beauftragt. Die entstandenen Kosten können noch nicht beziffert werden. Die Straftat gilt es nun aufzuklären: Wer Angaben zu dem oder den Verantwortlichen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei den zuständigen Ermittlern in Offenbach zu melden.

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

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