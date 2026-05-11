Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Computerspiele bei Einbruch in Kulturforum gestohlen;Pfefferspray gesprüht: Zeugensuche! ; Mehrere Gartenhütten aufgebrochen: Wer hat Hinweise zu den Tätern? und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Pfefferspray gesprüht: Zeugensuche! - Hanau

(fg) Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei, nachdem ein Unbekannter am Freitagabend einem 17-Jährigen unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht hatte. Der Hanauer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde medizinisch versorgt. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr in der Haggasse. Erste Zeugenbefragungen ergaben keine Hinweise auf den bislang unbekannten Täter. Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache des Polizeireviers in Hanau zu melden.

2. Computerspiele bei Einbruch in Kulturforum gestohlen - Zeugen gesucht - Hanau

(lei) Computerspiele im Wert von 3.000 Euro, so die Schätzung, haben Unbekannte bei einem Einbruch in das Kulturforum in der Nacht zu Freitag erlangt. Zwischen 20 Uhr und 8 Uhr verschafften sich die Diebe auf bislang unbekannte Weise Zugang zu dem Gebäude und nahmen hinter einem Verkaufstresen drei Spielboxen mit über 50 Spielen für eine Spielkonsole mit. Die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen (06181 100-123).

3. Drei Täter versuchten in Geschäft einzubrechen: Zeugen gesucht! - Hanau

(cb) Drei Täter versuchten am Sonntagmorgen in ein Geschäft in der Nürnberger Straße (10er-Hausnummern) einzubrechen, als sie durch einen Passanten gestört wurden. Einer der Unbekannten war demnach zwischen 1,75 Metern und 1,80 Metern groß und dunkel gekleidet. Außerdem soll sein Gesicht komplett maskiert gewesen sein. Er und seine zwei Komplizen waren gegen 6 Uhr dabei, den Rollladen des Geschäftes gewaltsam nach oben zu schieben, als sie der Zeuge ansprach. Daraufhin flüchtete das Trio zu Fuß in Richtung Marktplatz. Die Beamten des Einbruchskommissariats bitten unter der Rufnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

4. Reifen von BMW X5 gestohlen: Wer hat etwas gesehen? - Bruchköbel

(fg) Im Ortsteil Roßdorf in der Straße "Eichendorffanlage" haben Unbekannte zwischen Samstag, 19.30 Uhr und Sonntagmorgen, 8.50 Uhr, die vier Reifen eines Autos gestohlen. Der BMW X5 stand im Bereich der einstelligen Hausnummern am Fahrbahnrand geparkt. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Täter einen Wagenheber, um das Auto auf offenbar mitgebrachten Holzblöcken abzustellen. Anschließend demontierten sie die Reifen, die insgesamt einen Wert von rund 4.000 Euro haben, packten diese ein und flohen. Zeugen des Diebstahls melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

5. Mehrere Gartenhütten aufgebrochen: Wer hat Hinweise zu den Tätern? - Bruchköbel

(lei) Gartenhütteneinbrecher haben offenbar in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Streifzug durch den Süden Bruchköbels unternommen und dabei viel Sachschaden angerichtet. Mehrere Gartenhäuser haben sie dabei gewaltsam aufgebrochen oder zumindest versucht zu öffnen. In einigen Fällen überstiegen sie dabei auch Zäune. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht abschließend fest und muss noch ermittelt werden. Die Tatorte, an denen Schaden von insgesamt mehreren tausend Euro entstand, lagen im Kinzigheimer Weg, in der Görlitzer Straße, der Troppauer Straße und der Königsberger Straße. Noch liegen der zuständigen Hanauer Kriminalpolizei, die von allen Fällen nun Anzeigen auf dem Tisch liegen hat, keine Täterhinweise vor, weswegen die Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06181 100-123 um Hinweise bitten.

6. Nach Fahrzeugbrand: Audi-Fahrer meldete sich - Bruchköbel

(lei) Nach dem Feuer in der Chattenstraße am frühen Freitagmorgen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6271093) hat sich der bis dato unbekannte Fahrer eines Audi bei der Polizei gemeldet. Er hat den Status eines Zeugen und den Brand ebenfalls gemeldet, als er mit seinem Wagen dort unterwegs war.

7. Durch Friedhofszaun gefahren und zwei Gräber beschädigt: Zeugensuche! - Biebergemünd

(fg) Am Wochenende ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer offenbar rückwärts durch den Friedhofszaun in der Spessartstraße im Ortsteil Kassel gefahren und hat hierbei zwei Gräber beschädigt. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf rund 1.200 Euro geschätzt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte davon. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen Freitagmorgen, 0.15 Uhr und Samstagvormittag, 10.30 Uhr. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen.

8. Diagnose Gehirnerschütterung: Ermittlungen gegen 34-Jährigen nach Fußballspiel - Schlüchtern

(lei) Eine Auseinandersetzung im Rahmen eines Fußballspiels hat nun insofern ein Nachspiel, dass polizeiliche Ermittlungen gegen einen 34-Jährigen aufgenommen wurden. Der Strafanzeige liegt ein Vorfall zugrunde, der sich am Freitagabend während und nach einer Partie in der Kreisliga B Süd am Sportplatz an der Hanauer Straße zugetragen haben soll. Demnach habe der 34-Jährige als Spieler der Gastmannschaft gegen Ende des Spiels rassistische Äußerungen getätigt, ehe er einen 19-Jährigen der Heimmannschaft gegen den Kopf geschlagen haben soll. Nach dem Abpfiff hätte der Ältere den Jüngeren zudem zu Boden geschubst. Bei der Auseinandersetzung habe der 19-Jährige nach bisherigen Informationen eine Gehirnerschütterung sowie eine Fraktur an der Hand erlitten. Die Polizei in Schlüchtern sucht nun weitere Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 melden können.

Offenbach, 11.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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