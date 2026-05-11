Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeitungszustellerin bedroht: Duo stahl Ford Fiesta und fuhr davon; Taxifahrer angegangen: Fahrgast flüchtete; Reifendiebe waren unterwegs und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Rund 80.000 Euro Sachschaden und zwei Leichtverletzte: Wer sah den BMW davonfahren? - Offenbach

(fg) Rund 80.000 Euro Sachschaden und zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, im Bereich der Rhönstraße, Ecke Ahornstraße ereignete. Der Verursacher, der in einem schwarzen BMW unterwegs gewesen sein soll, machte sich davon. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Mann aus Mühlheim am Main in seinem Audi SQ5 die Rhönstraße. Der Lenker des BMW, es könnte sich um einen X6 gehandelt haben, soll den Audi-Fahrer bei einem Spurwechsel zur Seite gedrängt haben. Aufgrund dessen prallte der SQ5 zunächst gegen einen geparkten VW. Im weiteren Verlauf streifte der Audi noch einen BMW sowie einen Mitsubishi. Der Verursacher, es handelte sich um einen 15- bis 19-Jährigen mit schwarzen langen Haaren, machte sich in Richtung Ahornstraße davon. Sein Beifahrer, der ein ähnliches Alter gehabt haben soll, trug eine Kappe auf dem Kopf. An dem X6 waren LM-Kennzeichenschilder angebracht. Der Audi-Fahrer und seine Begleiterin zogen sich leichte Verletzungen zu, weshalb sie vor Ort medizinisch versorgt wurden. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5699 bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe.

2. Zeugen nach Autodiebstählen gesucht! - Offenbach

(fg) Einen im Bischofsheimer Weg abgestellten Toyota Yaris Cross haben Autodiebe zwischen Donnerstagnachmittag, 15.30 Uhr und Freitagmorgen, 7.30 Uhr, gestohlen. Der grüne Wagen, an dem OF-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 2425 angebracht waren, stand im Bereich der einstelligen Hausnummern. Wie sie den Wagen öffneten, steht bislang nicht fest. Im nahezu selben Tatzeitraum stahlen Unbekannte einen in der Klingsporstraße (40er-Hausnummern) geparkten weißen und einen in der Kirchgasse abgestellten schwarzen Toyota. An beiden Fahrzeugen befanden sich ebenfalls OF-Kennzeichenschilder. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen sowie dem Verbleib der Autos geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Verkehrskontrolle auf der Mühlheimer Straße: 84 Temposünder in drei Stunden - Offenbach

(cb) Beamte der Verkehrsüberwachung führten am Freitagabend eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Mühlheimer Straße durch. Zwischen 21 Uhr und 0 Uhr wurden hier über 1.100 Fahrzeuge erfasst und gemessen.

Die Kontrollen zeigten, dass 84 Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten - das entspricht über sieben Prozent aller gemessenen Fahrzeuge. Von diesen wurden 66 Fahrer verwarnt, auf 17 von ihnen kommt eine Anzeige zu und ein Fahrer muss mit einem Fahrverbot rechnen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 90 Stundenkilometern.

Die Kontrolle verdeutlicht erneut, wie wichtig regelmäßige Überwachungen für die Verkehrssicherheit sind - selbst in wenigen Stunden kann eine beachtliche Zahl an Geschwindigkeitsverstößen festgestellt werden.

4. Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung auf Gehweg - Offenbach

(lei) Was genau geschah am Samstagmorgen in der Waldstraße? Die Frage ist Teil von Ermittlungen unter anderem wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und soll nun mithilfe von Zeugen geklärt werden. Ausgangspunkt dieser polizeilichen Untersuchungen ist ein Vorfall, der sich kurz nach 7 Uhr auf dem Gehweg in Höhe der Hausnummer 74 ereignet haben soll. Ein 32-Jähriger wurde dort offenbar von zwei Unbekannten körperlich angegangen. Die zwei dunkelhaarigen Fremden sollen demnach auf den am Boden liegenden 32-Jährigen eingetreten haben. Zudem warfen sie sein Mobiltelefon auf den Boden. Der GS erlitt dabei Verletzungen und das Mobiltelefon wurde beschädigt. Einer der Angreifer hatte ein schwarzes T-Shirt, eine beige Weste und eine schwarze Hose an; sein Begleiter trug eine olivgrüne Jacke und weiße Schuhe - beide flüchteten. Zeugen des Geschehens sind aufgerufen, sich bei Hinweisen zu der Tat und den beiden Flüchtigen beim Polizeirevier Offenbach zu melden (069 8098-5100).

5. Zeugensuche: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Mainufer - Offenbach

(lei) Mehrere Personen, so die bisherigen Erkenntnisse, sind am frühen Samstagabend in eine körperliche Auseinandersetzung am Mainufer verwickelt gewesen. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um weitere Hinweise. Kurz nach 19 Uhr waren demnach zwei Gruppen nahe einem Spielplatz (Höhe Austraße) aufeinandergetroffen. Augenblicklich später seien mehrere aus der einen Gruppe auf einen 17-Jährigen aus der anderen Gruppe losgegangen und hätten auf diesen körperlich eingewirkt, sodass dieser zu Boden ging und wohl auch kurzzeitig stark benommen war. Anschließend flüchtete die Angreifergruppe - alle sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein - in Richtung Rumpenheim. Zeugen nehmen bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 Kontakt zum Polizeirevier auf.

6. Kripo sucht Zeugen: Betrüger ergaunerten Bargeld von jungem Mann - Offenbach

(cb) Ein 21-Jähriger ist am vergangenen Samstag offensichtlich Opfer eines Betrugs geworden, weswegen die Kriminalpolizei nun Ermittlungen aufgenommen hat. Der junge Mann wurde demnach gegen 13.30 Uhr von zwei Unbekannten in der Kaiserstraße (70er-Hausnummern) angesprochen. Die beiden Täter erschlichen sich das Vertrauen des Offenbachers und logen ihm dann vor, in einer Notlage zu sein. Sie überredeten den Mann aus Offenbach, ihnen 2.000 Euro Bargeld zu leihen. Im Gegenzug für das Geld übergaben sie ihm minderwertigen Schmuck sowie ein gefälschtes Smartphone. Nach der Tat flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo in Offenbach telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

7. Taxifahrer angegangen: Fahrgast flüchtete - Offenbach

(fg) Etwa 1,90 Meter groß, Mitte 20, lockige sowie dunkelbraune Haare und mit einem hellen Oberteil bekleidet. Mit dieser Personenbeschreibung sucht die Polizei nach einem Unbekannten, der am Sonntagnachmittag nach einer Taxifahrt ohne Bezahlung davonrannte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ließ sich der Mann von Sprendlingen in die Bernardstraße (70er-Hausnummern) fahren. Beim Aussteigen gab er an, Geld für die Fahrt holen zu müssen. Er rannte jedoch in einen dortigen Innenhof, wo er vom Taxifahrer gestellt werden konnte. Daraufhin habe der Täter den Dienstleister mehrfach geschlagen und auch getreten, ehe er in Richtung Berliner Straße davonrannte. Zeugen, die gegen 16.30 Uhr Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Unbekannten geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

8. Ermittlungen wegen Bedrohung: Unbekannter soll Waffe gezeigt haben - Offenbach

(cb) Ein 22-Jähriger war am Sonntagabend zu Fuß in der Richard-Wagner-Straße (100er-Hausnummern) unterwegs, als er von vier bis dato unbekannten Männern angesprochen wurde. Nach einem kurzen Wortgefecht soll es zwischen den Beteiligten zu einem Gerangel gekommen sein, wobei einer aus der Gruppe der Angreifer den Offenbacher zweimal mit der Faust ins Gesicht schlug und leicht verletzte. Anschließend haben die Angreifer den Mann aus Offenbach aufgefordert, mitzukommen. Nachdem dieser jedoch der Aufforderung nicht gefolgt war, habe ein zwischen 18 und 20 Jahre alter Mann von kräftiger Statur aus der Gruppe einen roten, waffenähnlichen Gegenstand aus seinem Hosenbund hervorgezogen und seinem Gegenüber damit gedroht. Der Täter wird weiterhin als 1,80 Meter groß beschrieben. Außerdem trug er eine graue Jacke und hatte eine Bauchtasche dabei. Der Offenbacher suchte Hilfe bei Passanten, woraufhin die vier Unbekannten flüchteten. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit den Ermittlern unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

9. Diebstahl von Kabeln: Polizei bittet um Hinweise - Offenbach

(cb) Im Zeitraum von Donnerstag, 9 Uhr bis Freitag, 9 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter unberechtigten Zutritt zu einem Gebäude in der Strahlenbergerstraße (120er-Hausnummer). Die Täter kletterten hierzu vermutlich über bereits beschädigte Fenster in das Objekt. In der Folge rissen sie sämtliche Kabel verbauter Geräte ab und beschädigten zudem verschiedene innenliegende Türen, um in weitere Räume des Gebäudes zu gelangen. Auch aus diesen nahmen sie sämtliche verlegten Kabel mit, wodurch sie Kabel im Wert von schätzungsweise 6.000 Euro erbeuteten. Durch ihre Tat hinterließen sie zudem einen Sachschaden von knapp 10.000 Euro. Hinweise auf die Täter oder ein mögliches Tatfahrzeug liegen derzeit nicht vor. Wer dazu Beobachtungen gemacht hat, möge sich bei der Kripo in Offenbach melden (069 8098-1234).

10. Passant verletzt: Jugendliche warfen Böller von Parkhausdach - Offenbach

(lei) Etwa 14 Jahre alt, braune Haare und schwarze Kleidung - so lautet die Personenbeschreibung zweier Unbekannter, die nun von der Polizei gesucht werden. Die beiden sollen am Freitagmittag, gegen 12.30 Uhr, mehrere Böller vom Dach eines Parkhauses in der Kleinen Marktstraße nach unten geworfen haben, wodurch ein 44-Jähriger verletzt wurde, indem er ein Pfeifen im Ohr verspürte. Die beiden Jugendlichen waren zwischenzeitlich abgehauen und hatten das Weite gesucht. Wer weitere Hinweise zu ihnen geben kann, dem wären die Beamtinnen und Beamten des Offenbacher Polizeireviers (069 8098-1234) dankbar.

11. Wer hat die Grundstücksmauern besprüht? - Neu-Isenburg

(cb) Wer hat die beiden Grundstücksmauern in der Herzogstraße (einstellige Hausnummern) mit diskriminierenden Schriftzügen besprüht? Das fragen sich die Ermittler der Staatsschutzabteilung in Offenbach und suchen Zeugen der Tat. Die Unbekannten nutzten schwarze Farbe und sprühten mit dieser die Parolen auf. Hierdurch verursachten sie einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 19 Uhr und Samstag, 11 Uhr. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Unbekannten geben können, wenden sich bitte telefonisch an die Kripo-Hotline (069 8098-1234).

12. Fahrzeugdiebe flohen mit Crafter: Zeugen bitte melden! - Neu-Isenburg

(cb) Fahrzeugdiebe hatten es auf einen weißen Crafter abgesehen, der am Fahrbahnrand der Wiesenstraße abgestellt war. Der Fahrzeugeigentümer parkte den VW am Dienstag, gegen 17 Uhr, als er den Kleintransporter mit OF-Kennzeichen am nächsten Tag, gegen 6 Uhr, wieder nutzen wollte, musste er feststellen, dass Unbekannte diesen geklaut hatten. Wie die Fahrzeugdiebe die technischen und mechanischen Sicherungen überwinden konnten, ist Teil der bei der Kriminalpolizei geführten Ermittlungen. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die Kripo-Hotline (069 8098-1234).

13. Baumaschinen aus Fiat gestohlen: Zeugen gesucht! - Neu-Isenburg

(fg) In der Bahnhofstraße im Bereich der 70er-Hausnummern haben Unbekannte am Montagmorgen, gegen 0.10 Uhr, mehrere Baumaschinen aus einem geparkten Fiat gestohlen. Es soll sich um zwei Täter gehandelt haben, die sich in einem gelb-roten Fahrzeug davonmachten. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

14. Schmuck und Münzen von Einbrechern erbeutet: Hinweise erbeten - Neu-Isenburg

(cb) Einbrecher, welche zwischen Freitag (1. Mai) und vergangenem Samstag in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friedhofstraße (20er-Hausnummern) eingestiegen waren, flüchteten mit Schmuck und Münzen im Wert von circa 2.000 Euro. Wie die Täter in die Wohnung gelangten, ist Teil der beim Einbruchskommissariat geführten Ermittlungen. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

15. Langfinger war im Haus: Zeugen gesucht! - Dietzenbach

(cb) Während eine Hauseigentümerin am Sonntag kurz vor ihrem Haus im Kaupenweg (einstellige Hausnummern) beschäftigt war, nutzte ein Langfinger zwischen 20 Uhr und 20.15 Uhr die Gelegenheit und betrat durch die offenstehende Terrassentür das Haus. Hier durchsuchte er dann innerhalb kürzester Zeit sämtliche Schränke, Schubladen und Schatullen nach Wertgegenständen. Ob er Beute machte, ist derzeit noch nicht bekannt und bedarf weiterer Ermittlungen. Zeugen, welche Hinweise auf den Langfinger geben können, melden sich bitte unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234).

16. Zeitungszustellerin bedroht: Duo stahl Ford Fiesta und fuhr davon - Heusenstamm

(fg) Unter Vorhalt einer Schusswaffe sollen zwei Unbekannte am frühen Samstagmorgen, gegen 0.20 Uhr, in der Wilhelm-Leuschner-Straße (20er-Hausnummern) eine Zeitungszustellerin abgepasst, diese bedroht und letztlich mit ihrem Fahrzeug davongefahren sein. Die Zustellerin habe, so ihre Angaben, Zeitungen ausgetragen und beabsichtigt, in ihr am Fahrbahnrand stehendes Auto einzusteigen. Hierbei habe sodann ein 1,70 Meter bis 1,75 Meter großer Unbekannter sie unvermittelt mit einer Schusswaffe bedroht. Er war schlank, Anfang 20 und dunkel gekleidet. Zudem habe dieser Täter die Frau abgetastet und ihr Handy eingesteckt. Im Anschluss habe ein zweiter Mann von schlanker Statur ebenfalls den Fiesta bestiegen. Das Duo machte sich dann in dem Kleinwagen mit OF-Kennzeichenschildern und der Ziffernfolge 1967 in Richtung Frankfurter Straße davon. Die Zustellerin blieb unverletzt. Das entwendete Handy wurde im Rahmen der Tatortabsuche beschädigt in einem Straßengraben vorgefunden. Die Offenbacherin blieb unverletzt. Zeugen, die den Raub beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

17. Reifendiebe waren unterwegs - Obertshausen

(cb) Die vier Kompletträder eines Mercedes, welcher in einer Grundstückseinfahrt in der Adalbert-Stifter-Straße (einstellige Hausnummern) parkte, montierten bis dato Unbekannte ab. Die Täter näherten sich zwischen Freitag, 22 Uhr und Samstag, 9.30 Uhr, dem schwarzen Wagen mit OF-Kennzeichen, bockten diesen auf vier Holzklötze auf und klauten anschließend die vier Räder im Gesamtwert von etwa 3.500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

18. Mutmaßliche Ladendiebe geschnappt: 51-Jähriger in Untersuchungshaft - Mühlheim am Main

(lei) Nach einem mutmaßlichen Ladendiebstahl vom Wochenende sitzt ein 51-jähriger Tatverdächtiger nun in Untersuchungshaft. Zusammen mit zwei Komplizen, so der Vorwurf, soll der Mann in der Nacht zu Sonntag diverse Artikel aus einem 24/7-Selbstbedienungsmarkt in der Ulmenstraße gestohlen haben. Ein Sicherheitsdienst hatte das Trio dabei beobachtet und den Vorfall der Polizei gemeldet. Eine herbeigeeilte Streife konnte alle drei beim Verlassen des Mini-Marktes vorläufig festnehmen - die mutmaßliche Beute trugen sie teilweise noch bei sich beziehungsweise hatten sie zum Abtransport bereitgestellt. Während die ebenfalls im Verdacht stehenden Mittäter - eine 45-Jährige sowie ein 43-Jähriger - wieder auf freien Fuß gesetzt wurden, führten die Beamten den 51-Jährigen Wohnsitzlosen einem Haftrichter vor, der die Untersuchungshaft gegen ihn anordnete. Die Ermittlungen dauern an.

19. Scheinwerfer und Rückleuchten abgebaut: Hinweise erbeten - Mühlheim am Main

(cb) An einem in der Dietesheimer Straße (70er-Hausnummern) geparkten Sprinter waren Unbekannte am Wochenende zugange und demontierten die Frontscheinwerfer sowie die Rückleuchten des Gefährts. Der silberne Mercedes-Benz stand zwischen Donnerstagnachmittag, 17.20 Uhr und Freitagmorgen, 6.45 Uhr, auf einem dortigen Parkplatz. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro. Der Wert der Beute dürfte bei rund 2.000 Euro liegen. Die Ermittler des Fachkommissariats ermitteln nun wegen des Diebstahls an Kraftfahrzeugen und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

20. Zeugensuche nach Werkzeugdiebstahl aus Firmenfahrzeug - Mühlheim am Main

(cb) Autoknacker haben in der Zeit zwischen Donnerstag, 14 Uhr und Freitag, 7.30 Uhr, ein Firmenfahrzeug auf einem Parkplatz in der Kolpingstraße (10er-Hausnummern) aufgebrochen und daraus Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Unbekannten hatten hierzu ein Loch in die Schiebetür des Autos geschnitten, um dieses zu öffnen. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet nun um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

21. Kellereinbruch: Wer hat was gesehen? - Rodgau

(cb) Nachdem Unbekannte in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße (10er-Hausnummern) eingebrochen waren, suchen die Ermittler Zeugen der Tat. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher zwischen Donnerstag und Samstag unbemerkt Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus, begaben sich in das Kellergeschoss und machten sich dort an den Kellerabteilen zu schaffen. Aus diesen entwendeten die Täter anschließend mehrere Werkzeuge sowie Schuhe im Gesamtwert von 600 Euro. Der Sachschaden, der durch die Täter verursacht wurde, beträgt schätzungsweise 200 Euro. Zeugenhinweise nehmen die ermittelnden Beamten der Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

22. Zeugensuche: Zehn Fahrzeuge zerkratzt - Rodgau

(fg) Insgesamt zehn Anzeigen wegen beschädigter Fahrzeuge nahm die Polizei am Wochenende auf, weshalb nun wegen Sachbeschädigung ermittelt wird. So hatten Unbekannte im Ortsteil Hainhausen in der Wilhelm-Leuschner-Straße (30er-Hausnummern) unter anderem einen geparkten Citroen beschädigt. Der Schaden an diesem Wagen wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Auch in der Heinrich-Sahm-Straße wurden geparkte Fahrzeuge zerkratzt. Die Sachbeschädigungen ereigneten sich zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntagmorgen, 10 Uhr. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

23. Zeugensuche nach Auseinandersetzung auf Festplatz: 43-Jähriger musste mit zur Wache - Rödermark

(fg) Nach einer Auseinandersetzung auf dem Festplatz im Ortsteil Urberach am Samstagabend ermittelt die Polizei gegen einen 43-Jährigen wegen des Verdachts der Bedrohung, der Beleidigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Kurz vor Mitternacht soll der Verdächtige, der deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, an einer körperlichen Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Er habe zudem Anwesende und im weiteren Verlauf auch Polizeibeamtinnen sowie Polizeibeamte beleidigt. Aufgrund dessen musste der Mann aus dem Landkreis Offenbach mit zur Station, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Außerdem führten die Ordnungshüter eine erkennungsdienstliche Behandlung durch. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation Dietzenbach.

24. Mülleimer beschädigt: Zeugen gesucht! - Rödermark

(fg) Unbekannte haben zwischen Freitag, 17 Uhr und Samstagmorgen, 9.15 Uhr, in Urberach Mülleimer einer Toilettenanlage auf dem Grundstück des dortigen Waldfestplatzes (Bulau, "Trimm-Dich-Pfad") beschädigt. Die Polizei ermittelt daher und sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter die verschlossene Tür der Gästetoilette auf und beschädigten im Anschluss die im Inneren befindlichen Mülleimer. Ob sie etwas mitnahmen, steht bislang nicht fest. Am Abend zuvor beobachtete ein Zeuge zwei verdächtige Personen. Diese waren 16 bis 18 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß; beide trugen Hoodies und hatten jeweils einen dunklen Rucksack dabei. Zeugen, die Hinweise zum Aufbruch und der Sachbeschädigung geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

25. Beim Vorbeifahren gestreift: Zeugensuche nach Unfallflucht - Hainburg

(fg) Beim Vorbeifahren gestreift und einen Schaden von rund 3.000 Euro verursacht. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem Unfallverursacher, der am Samstagnachmittag, zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr, einen im Bettenweg (einstellige Hausnummern) im Ortsteil Klein-Krotzenburg geparkten VW Tiguan beschädigt hat. Der Wagen weist nun an der linken Fahrzeugfront diverse Kratzer auf. Hinweise zur Unfallflucht werden unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt entgegengenommen.

26. Zeugensuche nach Einbruch - Seligenstadt

(cb) Ein schwarzes Mountainbike der Marke Canyon sowie verschiedene Schmuckstücke nahm ein Einbrecher mit, nachdem er am Sonntag in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße (80er-Hausnummern) eingestiegen war. Nach bisherigem Stand der Erkenntnisse verschaffte sich der Langfinger über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt in das Einfamilienhaus. Hier durchsuchte er anschließend sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Aus der angrenzenden Garage nahm er zudem das Fahrrad mit. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit den Ermittlern unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

27. Zeugensuche nach Rollerdiebstahl - Seligenstadt

(fg) Einen grauen Roller haben Unbekannte am Samstagabend, zwischen 20 Uhr und 21 Uhr, in der Straße "Bachpfad" in Klein-Welzheim gestohlen. Zeugen des Diebstahls sind bislang nicht bekannt. Der Wert des Zweirads beläuft ich auf rund 300 Euro. Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 11.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell