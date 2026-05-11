Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Weiterer Biker-Unfall mit Rettungshubschrauber-Einsatz: Polizei sucht Zeugen

Brachttal (ots)

(lei) Ein mutmaßlich missglücktes Überholmanöver hat am Sonntag auf der Landesstraße 3314 zwischen Spielberg und Wittgenborn zu einem weiteren schweren Motorradunfall geführt, bei dem ebenfalls ein Hubschrauber fliegen musste.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 69-Jähriger mit seinem Toyota in Richtung Wittgenborn unterwegs. Zur gleichen Zeit kamen ihm zwei Motorradfahrer im Alter von 37 und 50 Jahren entgegen. Im Bereich einer Kurve soll der Autofahrer einen vorausfahrenden Fahrradfahrer überholt haben. In der Folge sei es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden 50-jährigen Motorradfahrer, der offenbar nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. Der 37 Jahre alte Motorradfahrer versuchte ebenfalls, eine Kollision zu verhindern, kam hierbei jedoch von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Straßengraben. Der 50-Jährige zog sich schwere Verletzungen am Bein zu und wurde nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der 37-Jährige erlitt mehrere Schürfwunden.

An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt mehr als 20.000 Euro. Der Toyota sowie das Motorrad des Schwerverletzten mussten abgeschleppt werden.

Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten zeitweise vollgesperrt. Die Polizeistation Gelnhausen bittet Zeugen des Unfallgeschehens, sich unter der Telefonnummer 06051 827-0 zu melden.

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