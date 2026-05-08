Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei codiert, Spielstraße profitiert

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Offenbach (ots)

(lei) Im Offenbacher Nordend wurde das Märktchen kürzlich zum Ort für mehr Sicherheit auf zwei und vier Rädern:

Zum einen nutzten zahlreiche Radfahrende die Gelegenheit, ihre Fahrräder kostenlos von der Polizei codieren zu lassen. Die Gravur kann im Ernstfall entscheidend sein, denn sie erschwert den Weiterverkauf gestohlener Fahrräder und erhöht die Chance, sie ihren rechtmäßigen Besitzern zurückzugeben.

Doch die Aktion ging über den Diebstahlschutz hinaus. In der angrenzenden Spielstraße richteten die Einsatzkräfte von Stadt- und Landespolizei ihren Blick auch auf den motorisierten Verkehr. Autofahrende wurden gezielt angesprochen, über die besonderen Regeln in der Spielstraße informiert und darauf hingewiesen, wie wichtig die Rücksichtnahme gegenüber spielenden Kindern ist.

Mit der Kombination aus praktischer Prävention und direkter Ansprache setzten die Ordnungshüter ein klares Zeichen. Mehr Sicherheit im Straßenverkehr entsteht dort, wo Aufklärung und Engagement Hand in Hand gehen - für Radfahrende, Autofahrende und nicht zuletzt für die jüngeren Verkehrsteilnehmenden.

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

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