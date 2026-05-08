Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Frau sexuell belästigt: Polizei sucht mit Personenbeschreibung nach Täter; Hausbewohnerin störte Einbrecher; Außenspiegel mehrerer Pkw entwendet: Zeugensuche der Polizei und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Frau sexuell belästigt: Polizei sucht mit Personenbeschreibung nach Täter - Offenbach

(fg) Er habe zunächst nach dem Weg zum nächstgelegenen Park gefragt, im weiteren Verlauf jedoch eindeutig sexuelle Anspielungen gemacht und die Frau zudem an den Brüsten berührt. Die Polizei sucht nun nach dem Täter und bittet Zeugen, die sich am Donnerstagabend in der Fußgängerzone in der Frankfurter Straße (10er-Hausnummern) aufhielten, sich zu melden. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach der Unbekannte die Offenbacherin kurz vor 20 Uhr an. Die Frau drückte den Täter aufgrund seiner nachfolgenden Handlungen umgehend von sich weg. Der etwa 30 Jahre alte Gesuchte hatte laut Aussage der Frau dunkle Hautfarbe, lockige Haare und eine schmale Statur. Er war komplett dunkel gekleidet, hatte zwei gelbe Dosen dabei und sei offenbar betrunken gewesen. Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung wurden eingeleitet. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

2. Vermisste wieder da - Offenbach

(cb) Die seit Mittwoch vermisste Teenagerin aus Offenbach konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung nach ihr wird daher zurückgenommen.

3. Uhren und Schmuck von Einbrechern mitgenommen: Hinweise erbeten - Offenbach

(cb) Uhren und Schmuck im Wert von knapp 3.000 Euro nahmen Einbrecher aus einer Wohnung im Buchrainweg (160er-Hausnummern) mit. Die Täter verschafften sich zwischen Donnerstag, 18.20 Uhr und Freitag, 0.25 Uhr unbemerkt Zutritt zu dem Hausflur des Mehrfamilienhauses. Sie begaben sich anschließend, so die derzeitigen Erkenntnisse, in das zweite Obergeschoss und verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Wohnung. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen und flüchteten schließlich mit ihrer Beute. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Ermittler in Offenbach.

4. Toyota beschädigt und weitergefahren: Polizei sucht nach Zeugen - Mühlheim am Main

(me) Einen Schaden von etwa 4.000 Euro verursachte ein unbekannter Wagenlenker zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag, als dieser gegen einen in der Jahnstraße geparkten grauen Honda fuhr. Da sich der Verursacher hiernach in unbekannte Richtung entfernte und den Unfall nicht meldete, ermittelt diese nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die etwas zu der Kollision, die sich zwischen 17 Uhr und 12 Uhr ereignete, sagen können, wenden sich bitte telefonisch an die Beamten aus Mühlheim (06108 6000-0).

5. Kontrollaktion "Truck and Bus": Polizei kontrollierten 80 Lastkraftwagen / Kontrollaktion mit Fokus auf Drogenerkennung im Straßenverkehr - Autobahn 3 / Tank- und Rastanlage Weiskirchen

(fg) Am Donnerstag führten Beamtinnen und Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südosthessen im Rahmen der ROADPOL-Aktionswoche "Truck and Bus" eine großangelegte Kontrolle des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs durch. Diese fand im Zeitraum von 14 Uhr bis 23.45 Uhr auf der Tank- und Rastanlage Weiskirchen an der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt statt. Die Kontrollmaßnahmen wurden in enger Kooperation mit Einsatzkräften des Bundesamts für Logistik und Mobilität (BALM) sowie des Zolls durchgeführt. Parallel kontrollierten speziell auf Drogenerkennung im Straßenverkehr geschulte Beamtinnen und Beamten an der Kreisstraße 174 in Rodgau.

Im Rahmen des Einsatzes auf dem Autobahnparkplatz wurden 80 Lastkraftwagen und ein Kraftomnibus sowie insgesamt 91 Personen einer umfassenden Fahrzeug- beziehungsweise Personenkontrolle unterzogen. Die Verkehrsspezialisten erhoben insgesamt 18 Sicherheitsleistungen in einer Gesamthöhe von knapp 20.000 Euro. Fünf Lastkraftwagen wiesen Mängel auf, die nun behoben werden müssen. Am Ende der mehrstündigen Kontrolle standen zudem 21 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeit zu Buche. Auf einen Lenker kommt ein Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Vier Gefährte waren zu schnell unterwegs, weshalb entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurden.

Weitere geahndete Verstöße:

- eine mutmaßliche Fälschung technischer Aufzeichnungen - ein Verstoß gegen das Gefahrgutrecht - zwei Verstöße gegen die Ladungssicherung - zwölf zollrechtliche Verfahren (Umfang von etwa 15.000 Euro)

Im Rahmen der Kontrollen an der Kreisstraße 174 ergaben sich in 14 Fällen Hinweise auf den Konsum von Rauschmitteln am Steuer; entsprechende Vortests verliefen positiv, sodass Blutentnahmen angeordnet und die Weiterfahrten untersagt wurden. Die Kontrollierten müssen nun mit entsprechenden Strafverfahren rechnen. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Neben präventiven Gesprächen bot die Polizei den kontrollierten Fahrerinnen und Fahrern auch praktische Tipps zur Verbesserung ihrer Verkehrssicherheit an. Das Fahren unter dem Einfluss von Rauschmitteln / Alkohol beeinträchtigt Reaktionsfähigkeit, Wahrnehmung und Konzentration erheblich und stellt eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmenden dar.

6. Hausbewohnerin störte Einbrecher - Rodgau

(cb) Ein über 1,85 Meter großer Mann, welcher einen weißen Kapuzenpullover und eine graue Steppweste trug, war gerade dabei, am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus in der Paul-Gerhardt-Straße (10er-Hausnummern) einzubrechen, als er von der Hausbewohnerin überrascht wurde. Der Täter versuchte gegen 21.35 Uhr die Terrassentür aufzuhebeln, als die 39 Jahre alte Bewohnerin aufgrund der Geräusche auf ihn aufmerksam wurde. Als der Einbrecher entdeckt wurde, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Bei seiner Tat richtete er einen Sachschaden von etwa 500 Euro an. Die Beamten des Einbruchskommissariats nehmen Zeugenhinweise telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

7. Dieb flüchtete mit Handy - Rodgau

(cb) Mit einem erbeuteten Handy flüchtete ein Unbekannter in der Nacht zu Freitag, nachdem er sich kurz zuvor über eine offenstehende Balkontür Zutritt zu einer Wohnung im Spessartring (10er-Hausnummern) verschafft hatte. Nach bisherigen Ermittlungen kletterte der Langfinger gegen Mitternacht auf den Balkon und entwendete anschließend das Mobiltelefon im Wert von 500 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

8. Fenster hielt Einbruchsversuch stand - Dietzenbach

(cb) Das Fenster einer Firma in der Marie-Curie-Straße (einstellige Hausnummern) hielt den Einbruchsversuchen zweier unbekannter Männer stand. Diese versuchten zwischen Mittwoch, 19.25 Uhr und Donnerstag, 7.30 Uhr, ein Fenster eines Firmengebäudes zu zerstören und in die Geschäftsräume zu gelangen. Hierbei richteten sie einen Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro an. Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1:

- männlich - Bekleidung: dunkles Basecap; dunkle Jacke mit rot/weißem Logo auf dem linken Ärmel, blaue Jeans und weiße Schuhe

Täter 2:

- vermutlich weiblich - lange dunkle Haare - Bekleidung: schwarze Jacke, weiße Hose, weiße Schuhe

Die Beamten der Kripo haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

9. Außenspiegel mehrerer Pkw entwendet: Zeugensuche der Polizei - Dietzenbach

(me) Unbekannte hatten es zwischen Mittwoch und Donnerstag auf die Außenspiegel beziehungsweise deren Abdeckungen und Spiegelgläser abgesehen. Bislang sind bei der Polizeistation in Dietzenbach sechs solcher Fälle bekannt geworden. Bei den Wagen handelt es sich um verschiedene Modelle der Marke Mercedes. Die angegangenen Autos standen unter anderem in der Lehrstraße, der Rodgaustraße sowie dem Wertheimer Weg. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, dürfte sich aber auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der 06074 837-0 bei den Ordnungshütern aus Dietzenbach.

10. Vermisster wieder da - Rödermark

(cb) Der seit Montag vermisste Mann aus Rödermark konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung nach ihm wird daher zurückgenommen.

11. BMW aufgebockt und Reifen gestohlen: Zeugen gesucht! - Rödermark

(cb) Diebe haben in der Zeit zwischen Mittwoch, 21.15 Uhr und Donnerstag, 7.30 Uhr, in der Erfurter Straße (10er-Hausnummern) einen BMW auf vier Holzblöcke aufgebockt und anschließend alle Räder des blauen X5 gestohlen. Der hierdurch verursachte Schaden liegt wohl bei 3.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Offenbach unter 069 8098-1234 entgegen.

12. E-Scooter stieß mit Wagen zusammen: Zeugen gesucht! - Langen

(me) Die Polizeibeamten aus Langen sind auf der Suche nach Zeugen eines Verkehrsunfalls von Donnerstagabend. Nachdem Bedienstete des dortigen Ordnungsamts einen E-Scooter besetzt mit einem jugendlichen Fahrer und einer Beifahrerin kontrollieren wollten, hätten diese auf dem Elektrokleinstfahrzeug kurzzeitig die Flucht ergriffen und seien in der Folge mit dem Wagen der Ordnungsbehörde kollidiert und schließlich gestürzt. Während die 15-Jährige, die sich hierbei leicht verletzte, vor Ort blieb, sei der 13 Jahre alte Lenker des Gefährts davongelaufen. Die hinzugerufenen Beamten übergaben die leicht verletzte Minderjährige im Anschluss an die Unfallaufnahme ihren Eltern und ermittelten den mutmaßlichen Unfallverursacher im Nachgang. Hinweise zu dem Geschehen nimmt die Wache unter der Rufnummer 06103 9030-0 entgegen.

13. Mutmaßliche Giftköder ausgelegt: Polizei hat Ermittlungen aufgenommen- Egelsbach

(me) Nach dem Fund von mutmaßlichen Giftködern am heutigen Freitagmorgen ermittelt die Polizei aus Langen nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Bei der Substanz oder dem Köder handelt es sich augenscheinlich um ein Gemisch aus Haferflocken und einer weißen Substanz. Ein Hund hatte davon vermutlich gefressen und musste anschließend in tierärztliche Behandlung. Zeugenhinweise nimmt die Wache der Polizeistation unter der Telefonnummer 06103 9030-0 entgegen. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei alle Hundehalterinnen und Hundehalter nochmals sensibilisieren. Seien Sie wachsam und haben Sie Ihren Hund im Auge. Leinen Sie diesen am besten an.

Offenbach, 08.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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