Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Sportutensilien aus Baucontainer gestohlen: Hinweise erbeten; Laster mit Dixi-Toiletten landete im Straßengraben: Hoher Schaden Frontscheinwerfer demontiert - Zeugen gesucht! und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Sportutensilien aus Baucontainer gestohlen: Hinweise erbeten - Hanau

(me) Vorhängeschlösser geknackt, die Container geöffnet und aus diesen Sportutensilien geklaut: So lässt sich die "Arbeitsweise" von unbekannten Langfingern beschreiben, die in der Zeit zwischen Dienstag, 19.30 Uhr und Mittwoch, 17 Uhr, Baucontainer auf einem Sportgelände im Philipp-August-Schleißner-Weg aufbrachen und aus diesen mehrere Sportbögen entwendeten. Der Wert der gestohlenen Sportgegenstände kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei nahm umgehend die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich auf der Wache des Polizeireviers unter der Telefonnummer 06181 100-120 zu melden.

2. Frontscheinwerfer demontiert - Zeugen gesucht! - Hanau

(fg) Unbekannte waren zwischen Mittwochmorgen, 10 Uhr und Donnerstagmorgen, 6 Uhr, an einem im Kiefernweg (einstellige Hausnummern) abgestellten Mercedes Sprinter zugange und demontierten die beiden Frontscheinwerfer. Hierzu hatten sie zuvor den Kunststoff im Frontbereich großzügig entfernt. Anschließend lösten sie die Schrauben und nahmen die Scheinwerfer mit. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zudem wurde die Dreiecksscheibe auf der Fahrerseite entfernt, vermutlich um den Wagen zu öffnen. Im Inneren wurde jedoch nichts entwendet. Im nahezu selben Tatzeitraum schnitten Täter ein Loch in eine Schiebetür eines in der Birkenhainer Straße abgestellten Opels. Der am Vivaro entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Aus bislang unbekannten Gründen brachen die Täter ihr "Vorhaben" ab und flohen. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei zu melden.

3. Radfahrer beim Vorbeifahren erwischt: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht - Hanau

(me) Am Freitag (1. Mai) kam es auf der Eugen-Kaiser-Straße im Bereich einer dortigen Ampel zu einer Kollision zwischen einem BMW-Fahrer und einem Radfahrer. Letztgenannter verletzte sich bei dem Zusammenstoß. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand soll der mutmaßlich anthrazitfarbene Wagen mit HU-Kennzeichenschildern gegen 17 Uhr an der Ampel hinter dem Biker gestanden haben. Bei Grün sei der Autofahrer unvermittelt rechts an dem Rennradfahrer vorbeigefahren und habe diesen hierbei am Arm touchiert. Da der aus Frankfurt stammende Radler sich hierbei eine Fraktur zuzog und der Lenker des vermeintlichen 3er-BMW nicht anhielt, ermitteln die Beamten aus Offenbach wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Zeugen melden sich bitte über die Rufnummer der Verkehrsunfallfluchtgruppe (069 8098-5699) bei den Ermittlern.

4. Wer sah die Unfallflucht? - Hanau

(fg) Mit mehreren Kratzern an der Fahrzeugfront fand ein Eigentümer am Donnerstagnachmittag seinen weißen Skoda Karoq auf einem Parkplatz im Grashüpferweg (einstellige Hausnummern) vor. Der Hanauer hatte seinen Wagen gegen 16.30 Uhr geparkt. Als er etwas 20 Minuten später zurückkehrte, stellte er den auf etwa 4.500 Euro geschätzten Schaden fest. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer streifte den Skoda offenbar bei einem Parkvorgang. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 bei der Polizei in Hanau.

5. E-Scooter-Duo gesucht: Ermittlungen wegen Unfallflucht - Hanau

(fg) Nach einem Unfall am Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr, im Bereich der Nürnberger Straße / Röderstraße ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht ein E-Scooter-Duo. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die beiden Jugendlichen im Alter von etwa 17 Jahren verbotswidrig den Mittelstreifen der Nürnberger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Beim Passieren eines Linienbusses, der aufgrund einer rotzeigenden Ampel verkehrsbedingt angehalten hatte, sei es dann zum Zusammenstoß mit einem Mazda gekommen; hierbei fielen der korpulente Fahrer und sein Begleiter von ihrem Gefährt. Der Mazda-Lenker befuhr zuvor die Röderstraße und beabsichtigte in die Nürnberger Straße einzufahren. Nach der Kollision erkundigte er sich nach dem Befinden der beiden Gestürzten. Diese sollen nach eigenen Angaben unversehrt geblieben sein. Anschließend machten sie sich auf dem E-Scooter davon. Bei der Inspektion der Motorhaube fielen dem Eigentümer mehrere Dellen und Kratzer auf, die mit dem Unfall im Zusammenhang stehen dürften. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 1.500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache des Polizeireviers in Hanau zu melden.

6. Laster mit Dixi-Toiletten landete im Straßengraben: Hoher Schaden - Birstein

(cb) Ein erheblicher Sachschaden von rund 90.000 Euro entstand am Donnerstagmorgen, nachdem ein Laster mit mobilen Toilettenhäuschen die Kontrolle verlor und im Straßengraben der Sotzbacher Kirchstraße landete. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 57 Jahre alte Brummi-Fahrer gegen 14.40 Uhr die Kontrolle über das Fahrzeug, welches mehrere sogenannte "Dixi-Toiletten" transportierte. Vermutlich setzte der Brummi-Fahrer beim Rückwärtsfahren auf einem abschüssigen Feldweg zu weit zurück, kippte hierbei mit der linken Fahrzeugseite und landete im Straßengraben. Der Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und begab sich anschließend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Während der mehrstündigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

Offenbach, 08.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell