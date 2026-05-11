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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zweiradfahrer auf der K 887 verunglückt: Rettungshubschrauber im Einsatz

Bad Orb (ots)

(lei) Mit einem Rettungshubschrauber ist ein 43-Jähriger am Sonntag in eine Klinik transportiert worden, nachdem er auf der Kreisstraße 887 verunglückt ist.

Der Mann aus Bad Orb war nach bisherigen Informationen der Polizei gegen 17 Uhr mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Bad Orb unterwegs, als er kurz nach der "Milchhütte" aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, stürzte und im dortigen Graben zum Liegen kam. Dabei erlitt der Fahrer schwere Kopfverletzungen. Nach ersten Erkenntnissen soll er zum Unfallzeitpunkt keinen Helm getragen haben.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen und das Kraftrad sichergestellt, weshalb die Kreisstraße bis etwa 19.45 Uhr vollgesperrt war. Die Polizei in Bad Orb sucht jetzt Zeugen des Unfalls, die sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 bei den Beamten melden können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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