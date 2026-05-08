Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vier Verletzte und hoher Schaden bei Fahrzeugbrand

Bruchköbel (ots)

(lei) Vermutlich vorsätzlich, so die aktuelle Einschätzung der Polizei, ist am frühen Freitagmorgen ein Feuer in der Chattenstraße gelegt worden. Infolge des Brandes, der die Einsatzkräfte um kurz nach 4 Uhr auf den Plan rief, sind nach derzeitigem Stand vier Menschen verletzt worden und hoher Sachschaden entstanden.

Zu löschen waren für die Feuerwehr zwei auf der Straße geparkte, in Vollbrand stehende Fahrzeuge - eine Mercedes V-Klasse, die offenbar zuerst brannte sowie ein Ford Transit, auf den die Flammen übergriffen. Durch den Brand beider Fahrzeuge wurden außerdem eine Fensterfront und die Fassade eines angrenzenden Einfamilienhauses beschädigt. Der Gesamtschaden wird vorläufig auf etwa 130.000 Euro geschätzt. Ein Mann und eine Frau im Alter von 33 beziehungsweise 30 Jahren sowie zwei kleine Kinder, die sich zum Brandzeitpunkt allesamt in dem Haus befanden, kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation, die sie sich wohl beim Verlassen des Hauses zugezogen hatten, zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

Wie genau das Feuer entstand, steht noch nicht fest. Die Kripo beschäftigt sich daher nun weiter mit der Aufklärung des Falls und sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06181 100-123 melden können.

Noch unklar ist auch die Rolle eines bis dato unbekannten Autofahrers, der laut Angabe eines Zeugen unmittelbar danach mit einer dunklen Audi-Limousine mit GN-Kennzeichen davonfuhr. Auch diese Person soll sich melden.

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