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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisster 57-Jähriger aus Bruchköbel ist wieder da

Bruchköbel (ots)

(cl) Der seit gestern vermisste 57-Jährige aus Bruchköbel konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach ihm wird daher zurückgenommen.

Wir bitten darum, die ursprüngliche Meldung nicht mehr zu verbreiten und das Bild des Mannes sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

Offenbach, 12.05.2026, Pressestelle, Christopher Leidner

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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