POL-OF: Vermisster 57-Jähriger aus Bruchköbel ist wieder da
Bruchköbel (ots)
(cl) Der seit gestern vermisste 57-Jährige aus Bruchköbel konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach ihm wird daher zurückgenommen.
Wir bitten darum, die ursprüngliche Meldung nicht mehr zu verbreiten und das Bild des Mannes sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.
Offenbach, 12.05.2026, Pressestelle, Christopher Leidner
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