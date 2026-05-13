Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Autofahrer bei Kollision mit Baum schwer verletzt

Steinau an der Straße (ots)

(lei) Im Stadtteil Ulmbach ist es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 68 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt wurde. Der Mann aus Bad Orb war gegen 10.15 Uhr in der Straße "In der Anlage" unterwegs, als er in Höhe einer Engstelle aus noch unklarer Ursache die Kontrolle verlor und gegen einen Baum fuhr. Infolge der Kollision wurde der Wagen in eine Hofeinfahrt geschleudert und kam dort zum Stehen. Der 68-Jährige wurde schwer verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei schließt aufgrund erster Hinweise nicht aus, dass eine medizinische Notlage bei dem Fahrer unfallursächlich gewesen sein könnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell