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Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zwei Einsätze vor dem Feiertag und einen am Maifeiertag

FW-EN: Wetter - zwei Einsätze vor dem Feiertag und einen am Maifeiertag
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Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel und Wengern wurden am Donnerstag, dem 30.04.2026, um 14:11 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb am Altenhofer Weg alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass die Brandmeldeanlage durch Wartungsarbeiten ausgelöst worden war. Der Bereich wurde kontrolliert und die Einsatzstelle anschließend an einen Verantwortlichen übergeben. Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach 60 Minuten beenden.

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter wurden am Abend um 21:22 Uhr zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall auf der Oberwengerner Straße alarmiert. Aus ungeklärter Ursache war die Fahrerin eines Volkswagens von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung gerutscht. Durch den Aufprall war ein größerer Ast auf die Fahrbahn gestürzt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war die Person bereits aus dem Fahrzeug befreit und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus transportiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten das Fahrzeug gegen Wegrollen und kontrollierten es auf auslaufende Betriebsmittel. Der Ast wurde mittels Motorsäge zerkleinert und beiseite geräumt. Nach der Aufnahme des Fahrzeugs durch ein Abschleppunternehmen wurde die Fahrbahn gereinigt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, und der Einsatz konnte nach etwa 60 Minuten beendet werden.

Die Einsatzkräfte der Löscheinheit Alt-Wetter wurden am Maifeiertag um 09:20 Uhr vom Frühstückstisch alarmiert. Auf der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße wurde eine starke Verunreinigung gemeldet. Der betroffene Bereich wurde durch die Einsatzkräfte kontrolliert. Als Ursache konnte ein geplatzter Kühlerschlauch an einem Linienbus festgestellt werden, der mittlerweile am Bahnhof in Alt-Wetter stand. In Zusammenarbeit mit dem Stadtbetrieb wurden Warnschilder aufgestellt und ein Nassreinigungsunternehmen mit der Beseitigung der Verunreinigung beauftragt. Die Einsatzstelle wurde nach 60 Minuten an den Stadtbetrieb übergeben und der Einsatz konnte beendet werden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" kostenfrei verwendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
stv. Leiter der Feuerwehr, Pressestelle
Patric Poblotzki
Telefon: 0173-5132151
E-Mail: patric.poblotzki@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

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