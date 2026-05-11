POL-PDMT: Zeugenaufruf

Hachenburg (ots) - 1. Verkehrsunfall durch vermutlich herabfallende Ladung Unfallort: L 278 zwischen Neunkhausen und Kirburg Unfallzeit: 08.05.2026, ca 13:30 Uhr Hergang: Am besagten Tag befuhr eine Pkw Fahrerin mit ihrem Fahrzeug die L 278 von Neunkhausen nach Kirburg. Vor ihr befand sich ein Lkw. Von diesem ist nichts bekannt. Auf der Strecke kam ihnen ein weiterer Lkw entgegen. Auch von diesem ist nichts bekannt. ...

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