Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Pressemeldung der Polizei Hachenburg vom 10.05.2026

Hachenburg (ots)

1. Verkehrsunfall durch vermutlich herabfallende Ladung

Unfallort: L 278 zwischen Neunkhausen und Kirburg Unfallzeit: 08.05.2026, ca 13:30 Uhr Hergang: Am besagten Tag befuhr eine Pkw Fahrerin mit ihrem Fahrzeug die L 278 von Neunkhausen nach Kirburg. Vor ihr befand sich ein Lkw. Von diesem ist nichts bekannt. Auf der Strecke kam ihnen ein weiterer Lkw entgegen. Auch von diesem ist nichts bekannt. Vermutlich einer der beiden Lkw könnte einen Teil der Ladung verloren haben, wodurch der Pkw der Unfallbeteiligten beschädigt wurde. Beide Lkw entfernten sich unerkannt.

Die Polizei Hachenburg bittet um die Mithilfe von Zeugen.

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