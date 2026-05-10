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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Pressemeldung der Polizei Hachenburg vom 10.05.2026

Hachenburg (ots)

1. Verkehrsunfall durch vermutlich herabfallende Ladung

Unfallort:    L 278 zwischen Neunkhausen und Kirburg
Unfallzeit:   08.05.2026, ca 13:30 Uhr
Hergang:      Am besagten Tag befuhr eine Pkw Fahrerin mit ihrem Fahrzeug die L 278 von Neunkhausen nach Kirburg. Vor ihr befand sich ein Lkw. Von diesem ist nichts bekannt. Auf der Strecke kam ihnen ein weiterer Lkw entgegen. Auch von diesem ist nichts bekannt. Vermutlich einer der beiden Lkw könnte einen Teil der Ladung verloren haben, wodurch der Pkw der Unfallbeteiligten beschädigt wurde. Beide Lkw entfernten sich unerkannt.

Die Polizei Hachenburg bittet um die Mithilfe von Zeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662 95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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