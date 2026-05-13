Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 42-Jährige soll Hitlergruß gezeigt haben; Mutmaßlich gefälschtes Rezept vorgelegt: Polizei nahm 51-Jährigen fest und Unbekannter warf Glasflasche auf Auto: Zeugensuche!

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. 42-Jährige soll Hitlergruß gezeigt haben - Offenbach

(cb) Eine 42-Jährige aus Offenbach soll am Dienstagabend in der Landgrafenstraße (30er-Hausnmummern) einer Polizeistreife den Hitlergruß gezeigt haben. Außerdem soll sie dabei eine rassistische Parole gerufen haben. Die Schutzleute konnten sie daraufhin gegen 21.30 Uhr vorläufig festnehmen. Die Offenbacherin musste mit auf die Dienststelle, wo die erkennungsdienstliche Behandlung und eine Blutentnahme erfolgten. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen zu. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Beamten der Staatsschutzabteilung.

2. Mutmaßlich gefälschtes Rezept vorgelegt: Polizei nahm 51-Jährigen fest - Neu-Isenburg

(fg) Der Versuch, verschreibungspflichtige Medikamente mit einem mutmaßlich gefälschten Rezept zu erhalten, endete für einen 51 Jahre alten Mann am Dienstag in einer Apotheke in der Herzogstraße mit der Festnahme durch die Polizei. Der aus Frankfurt am Main stammende Verdächtige erschien kurz nach 18 Uhr in der Apotheke und beabsichtigte Medikamente abzuholen. Das aufmerksame Personal erkannte die mutmaßliche Fälschung und verweigerte folgerichtig die Herausgabe der Medikamente. Hinzugerufene Beamte nahmen den 51-Jährigen kurz darauf vorläufig fest und brachten ihn zur Dienststelle. Dort erfolgte unter anderem eine erkennungsdienstliche Behandlung. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann bereits am Nachmittag in der Apotheke vorstellig geworden, musste diese jedoch unverrichteter Dinge wieder verlassen. Auf den Frankfurter kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung (Gebrauch von gefälschten Urkunden) zu.

3. Unbekannter warf Glasflasche auf Auto: Zeugensuche! - Dreieich

(fg) Am Dienstagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, kam es in der Fichtestraße (40er-Hausnummern) zu einer Sachbeschädigung an einem vorbeifahrenden Auto, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. Ein Mann aus dem Landkreis Offenbach war in seinem Ford auf der Fichtestraße unterwegs. In Höhe eines dortigen Kindergartens befand sich ein bislang Unbekannter auf dem Gehweg, der ohne erkennbaren Grund eine Glasflasche auf das vorbeifahrende Fahrzeug warf. Hierdurch entstand ein Sachschaden an der A-Säule auf der Beifahrerseite in Höhe von rund 500 Euro. Der Täter entfernte sich anschließend zu Fuß vom Tatort.

Der Polizei liegt nachfolgende Personenbeschreibung vor:

- männlich, circa 50 Jahre alt - schlanke Statur - circa 1,90 Meter groß - kurze, gelockte sowie schwarze Haare - bekleidet mit gelb-schwarzer Jacke und dunkler Hose

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 06102 2902-0 zu melden.

Offenbach, 13.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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