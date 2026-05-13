Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Diebstahlschutz und Verkehrssicherheit im Fokus

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Stadt Offenbach (ots)

cb) Am Mathildenplatz initiierten am Dienstag in enger Zusammenarbeit die beiden Schutzleute vor Ort (SvO), Norman Fischer und Sandra Lerner, gemeinsam mit der Stadtpolizei, dem Quartiersmanagement des Mathildenviertels sowie einer freiwilligen Polizeihelferin eine Fahrrad-Codieraktion. Bei dieser wurde ein individueller Code in das Fahrrad oder den Akku graviert, um diese besser vor Diebstahl zu schützen. Während der Aktion erhielten die Teilnehmenden zusätzlich nützliche Tipps, wie sie ihre Fahrräder zusätzlich sichern können.

Neben der Codierung stand auch die Verkehrssicherheit im Fokus. Die eingesetzten Ordnungshüter überprüften außerdem mehrere Fahrräder und E-Roller auf technische Mängel und sicherheitsrelevante Defekte. Kleinere festgestellte Mängel führten zu direkten Verwarnungen vor Ort. Bei einem E-Roller-Fahrer leiteten die eingesetzten Schutzleute allerdings ein Ermittlungsverfahren ein, da der Besitzer des Rollers ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war.

Die Aktion stieß auf reges Interesse und trug dazu bei, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Gleichzeitig konnten präventive Maßnahmen effektiv und unmittelbar umgesetzt werden. Durch die Kombination von Information, praktischer Unterstützung und Kontrolle konnte das Bewusstsein für Sicherheit und Diebstahlschutz im Alltag gestärkt werden.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle Polizeipräsidium Südosthessen).

Offenbach, 13.05.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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