Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Beträchtlicher Sachschaden: Auto fuhr in Restaurant - mutmaßlicher Fahrer unter Alkoholeinfluss

Offenbach (ots)

(lei) Auf über 120.000 Euro, so die vorläufige Schätzung der Polizei, beläuft sich der Schaden, der bei einem Unfallgeschehen am frühen Donnerstagmorgen in der Ludwigstraße entstanden ist.

Dort, vis à vis zur Bahnhofstraße, war gegen 5.20 Uhr ein Auto der Spurenlage nach rückwärts in den Außenbereich eines Restaurants gefahren und gegen die Fassade des Gebäudes geprallt. Dabei wurden neben Tischen, Stühlen und Dekoration auch ein Fenster sowie die Hauswand immens beschädigt. Zeugenangaben zufolge fuhr das Auto daraufhin davon, allerdings kam es nicht weit, da die Kollision auch am Fahrzeug so erhebliche Schäden hervorrief, dass der Wagen, es handelte sich um einen schwarzen Jaguar, nach wenigen Metern nicht mehr weiterfahren konnte und letztlich abgeschleppt werden musste.

Eine hinzugerufene Polizeistreife nahm den mutmaßlichen Fahrer, einen 32-Jährigen, kurz darauf vorläufig fest und stellte bei ihm Alkoholgeruch fest. Aufgrund eines Atemwertes von einer Promille musste der aus dem Wetteraukreis stammende Mann vorübergehend mit zur Wache, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Verkehrsunfallflucht ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen soll er auch keine gültige Fahrerlaubnis besessen haben.

Die Beamten, die im Zuge der Ermittlungen nun auch die Hintergründe des Fahrmanövers klären wollen, bitten um weitere Zeugenhinweise (069 8098-5100).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell