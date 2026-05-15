Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kinderwagen in Bus umgefallen: Säugling verletzt - Suche nach weiteren Insassen als mögliche Zeugen

Rodenbach / Hanau (ots)

(lei) Wer war Insasse im Bus der Linie 52 und kann Hinweise zur Fahrweise des Busfahrers geben? Das fragt die Polizei aus Hanau und sucht damit Zeugen eines Vorfalls, der sich bereits am Freitag, 8. Mai, zugetragen hat. Demnach, so die bisherigen Informationen, war eine Frau mit Kinderwagen gegen 13.45 Uhr in der Gartenstraße in Rodenbach in den Bus in Richtung Hanau zugestiegen. Da der Bus Verspätung hatte, soll der Fahrer wohl sehr zügig gefahren sein. Auf der Bundesstraße 43 sei es wohl aufgrund der Fahrweise dazu gekommen, dass der Kinderwagen, in dem sich ein Säugling befand, umfiel. Am Freiheitsplatz in Hanau sei die Frau mit ihrem Kind ausgestiegen und der Bus weitergefahren. Im Krankenhaus stellte man dann unter anderem Prellungen und Schürfwunden bei dem kleinen Mädchen fest, woraufhin es stationär aufgenommen werden musste. Unter der Rufnummer 06181 100-120 sind die Beamten für Hinweisgeber erreichbar.

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