Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zivilstreife auf dem Standstreifen überholt: Vorwurf des verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen zwei Autofahrer

Offenbach (ots)

(lei) Zwei 19 Jahre alte Autofahrer müssen sich seit Donnerstagabend wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten, nachdem beide auf der Bundesstraße 448 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein sollen.

Die beiden Männer befuhren gegen 22.25 Uhr zunächst ordnungsgemäß die Bieberer Straße in südöstlicher Richtung. Beim Auffahren auf die parallel verlaufenden Fahrstreifen der Bundesstraße 448 hielten beide Fahrer vor der Philipp-Ulrich-Straße nebeneinander an, wodurch der nachfolgende Verkehr behindert wurde und nachfolgende Verkehrsteilnehmer mittels Lichthupe auf die Situation aufmerksam machten.

Daraufhin sollen die beiden Heranwachsenden ihre Fahrzeuge stark in Fahrtrichtung Obertshausen beschleunigt haben. Einer der Fahrer überholte dabei auch einen in gleicher Richtung fahrenden zivilen Streifenwagen auf dem Seitenstreifen. Nach Angaben der Beamten sollen sie dabei Geschwindigkeiten von etwa 145 km/h erreicht haben. An der Ausfahrt Offenbach-Bieber trennten sich die beiden Fahrzeuge und setzten ihre Fahrt in unterschiedliche Richtungen fort. Einer der beteiligten Fahrer konnte unmittelbar durch die Zivilstreife kontrolliert werden, der zweite kurze Zeit später nach Fahndungsmaßnahmen durch eine uniformierte Streife. Teile des Fahrgeschehens wurden durch die eingesetzten Beamten videografiert. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Angaben zu der Fahrweise der beiden Fahrzeuge machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell