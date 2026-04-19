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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Verkehrsunfall mit Pferden

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, 18.04.2026 kam es gegen 11:56 Uhr auf der Landstraße 517 bei Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pferd. Das Pferd einer 42-jährigen aus Altrip hatte sich zuvor gemeinsam mit vier weiteren Pferden bei einem Spaziergang losgerissen. Den Ermittlungen zufolge galoppierten die Pferde aus Richtung Forstberg in Bad Dürkheim in Richtung L517. Die Pferde überquerten die Straße. Hierbei kollidierte ein Pferd mit dem Nissan einer 75-jährigen aus Ludwigshafen am Rhein, welche aus Richtung Bad Dürkheim die L517 befuhr. Während die Autofahrerin unverletzt blieb, erlitt das Pferd eine leichte Verletzung am Hinterlauf. Die fünf Pferde rannten weiter in Richtung Erpolzheim. Durch die eingesetzten Kräfte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim sowie die Halter der Pferde, konnten diese schließlich wieder eingefangen werden. Der Sachschaden am Nissan wird auf ca. 10.000EUR geschätzt. Zu Verkehrseinschränkungen kam es nicht. Ob Flurschäden entstanden sind, ist derzeit noch unbekannt. Etwaige Geschädigte bezüglich entstandener Flurschäden werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt


Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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