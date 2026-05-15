Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Erneut zwei Motorradfahrer auf der L 3314 verletzt, erneut Rettungshubschrauber im Einsatz

Wächtersbach / Brachttal (ots)

(lei) Erneut hat es auf der Landesstraße 3314 einen schweren Motorradunfall gegeben, erneut musste ein Biker mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden: Nach dem Zusammenstoß am vergangenen Sonntag (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6272338) sind am heutigen Freitagnachmittag an nahezu gleicher Stelle wieder zwei Motorradfahrer verunglückt.

Die beiden Männer aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen waren laut bisherigen Informationen der Polizei gegen 16.15 Uhr von Wittgenborn in Richtung Spielberg unterwegs, als sie bei nasser Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle verloren, von der Fahrbahn abkamen und stürzten. Beide Kradfahrer kamen in umliegende Kliniken - ein offenbar leicht verletzter 59-Jähriger mit dem Rettungswagen und ein 56-Jähriger mit schweren Verletzungen via Helikopter.

Beide Maschinen mussten abgeschleppt werden; die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Gelnhausen (06051 827-0).

Die Landesstraße war zwischenzeitlich vollgesperrt.

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