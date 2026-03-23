Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Diebstahl, Motorraum ausgebrannt, Unfallflucht

Aalen (ots)

Gerabronn: Versuchter Diebstahl

Am Samstag gegen 1 Uhr begab sich eine bislang unbekannte Person auf einen Hof in der Molierestraße und versuchte, einen dort geparkten VW zu öffnen. Da dieser verschlossen war, verließ die Person die Örtlichkeit. Laut Zeugenaussagen soll die Person vermummt gewesen sein. Mögliche Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 07953 925010 beim Polizeiposten Blaufelden zu melden.

Frankenhardt/Gründelhardt: Motorraum ausgebrannt

In der Crailsheimstraße kam es am Montagmorgen gegen 6 Uhr zu einem technischen Defekt im Motorraum eines BMWs. Der Motorraum brannte vollständig aus, wodurch die Fahrbahn erheblich verunreinigt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Die Feuerwehr Gründelhardt war mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen.

Michelfeld: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Zwischen Freitag 17:45 Uhr und 18:45 Uhr wurde in der Straße "Im Lustgarten" in der Nähe eines Sportplatzes ein geparkter Audi durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden von ca. 4000 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Personen, welche Hinweise zu diesem Vorfall haben, werden gebeten, sich unter der 0791 4000 zu melden.

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