Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Trunkenheitsfahrt, Unfall und Unfallfluchten, Sachbeschädigungen, Person mit Schreckschusswaffe, Vor Polizeistreife weggefahren,

Aalen (ots)

Waiblingen-Beinstein: Unfallflucht

Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Ackerwiesenstraße einen geparkten Fiat und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Fiat beläuft sich auf ca. 800 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Winnenden: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 10 Uhr in der Max-Eyth-Straße einen geparkten Lkw und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Lkw wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Schorndorf-Schlichten: Blitzeranhänger beschädigt

In der Nacht auf Sonntag zwischen 23:30 Uhr und 3:30 Uhr wurde in der Schurwaldstraße ein Blitzeranhänger mit Hakenkreuzen beschmiert. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07181 2040 Zeugenhinweise entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Sonntag zwischen 10:30 Uhr und 11:55 Uhr wurde in der Lutherstraße ein geparkter Mercedes von einem noch unbekannten Autofahrer beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Backnang: Trunkenheitsfahrt

Mit etwa 1,7 Promille wurde am Montag, gegen 02:35 Uhr ein 48-jähriger Fahrer eines Alfa Romeo auf der B14, Höhe Kreuzung Donaustraße und Neckarstraße kontrolliert. Der 48-Jährige musste vor Ort seinen Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen.

Weissach im Tal - Unterweissach: Sachbeschädigung

In der Zeit von Samstag 14.03 bis Samstag, 21.03 wurde durch unbekannte Täter eine Scheibe der Gemeindehalle im Kelterweg eingeworfen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Das Polizeirevier Backnang bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Kernen-Stetten: Unfall mit Motorradfahrer

Am Sonntag, gegen 15:25 Uhr war ein 31-jähriger Motorradfahrer mit seiner Honda auf der Esslinger Straße (L1199) unterwegs. Kurz vor der Kreisgrenze bei Wäldenbronn kam der 31-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer scharfen Rechtskurve zu Fall. Das Motorrad rutschte in der Folge in den entgegenkommenden VW-Golf eines 32-jährigen Fahrers. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Straße musste mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Es entstand Sachschaden von etwa 23.000 Euro.

Backnang: Person mit Schreckschusswaffe

Am Freitagabend, gegen 19:30 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass in einer Bar in der Eberhardstraße ein Mann mit einer Pistole gesehen wurde. Der Mann soll die Bar dann verlassen und mehrere Schüsse abgefeuert haben. Eine Polizeistreife konnte kurze Zeit später einen 38-jährigen Mann antreffen, der eine augenscheinliche Schreckschusspistole mitführte. Es konnten auch mehrere Hülsen von abgefeuerten Platzpatronen gesichert werden. Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen und die Pistole beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann nach Hause entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach aktuellen Erkenntnissen wurden keine Personen bedroht oder geschädigt.

Fellbach: Vor Polizeistreife weggefahren

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr bemerkte eine Polizeistreife den Toyota eines 23-jährigen Fahrers der in der Stuttgarter Straße ohne eingeschaltetes Abblendlicht unterwegs war. Auf die Anhaltesignale der Polizei reagierte der 23-Jährige nicht und setzte seine Fahrt unbeirrt durch das Stadtgebiet Fellbach fort. Dabei missachtete er eine Rotlicht zeigende Ampel, touchierte eine Gartenmauer und überfuhr schließlich die Verkehrsinsel am Kreisverkehr Bruckstraße/Waiblinger Straße, bis er in der Bruckstraße zum Stillstand kam und kontrolliert werden konnte. Beim 23-Jährigen ergaben sich Verdachtsmomente, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, am Straßenverkehr teilnahm. Ihm drohen nun mehrere Anzeigen. Durch die Unfälle entstand am Toyota ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der verursachte Fremdschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

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