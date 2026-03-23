Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche, gefährliches Überholmanöver, Kraftstoffdiebstahl, Unfallflucht und weiteres

Aalen (ots)

Gaildorf: Diebstahl aus Wohnung

Ein Dieb verschaffte sich am Samstag zwischen 12:45 Uhr und 15 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in der Graf-Pückler-Straße und entwendete aus dieser mehrere Schmuckstücke im Wert von insgesamt mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Fichtenberg: Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb öffnete am Sonntagabend gegen 22 Uhr einen in der Lindenstraße geparkten Pkw und entwendete aus diesem Bargeld in Höhe von etwa 250 Euro und mehrere Scheckkarten. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum bislang unbekannten Dieb.

Schwäbisch Hall: Gefährliches Überholmanöver

Am Freitag den 13.03. befuhr ein Radfahrer gegen 12:50 Uhr die K2669. Dort kam ihm ein Holztransporter entgegen. Ein weißer SUV setzte plötzlich zum Überholen des Lkw an, obwohl der Radfahrer den beiden Fahrzeugen entgegenkam. Der Radfahrer musste abbremsen und ausweichen um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 0791 4000 nach Zeugen die den Vorfall beobachtet haben.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Wohnung

Am Freitag zwischen 18 Uhr und 19 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zu einer Wohnung In den Ilgenwiesen. Dort entwendete er einen Bargeldbetrag in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zum noch unbekannten Dieb nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Wertstoffhof

Diebe verschafften sich am Sonntagnachmittag gegen 16:45 Uhr Zutritt zu einem Wertstoffhof in der Breiteichstraße. Dort durchwühlten sie eine Kiste mit alten Elektrogeräten. Das Diebesgut ist bislang nicht näher bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Ablenkung verursacht hohen Schaden

Am Freitagabend gegen 20:50 Uhr kam eine 22-jährige Audi-Fahrerin aufgrund von Ablenkung in den Gegenverkehr, touchierte hierbei eine 39-jährige Dacia-Fahrerin und beschädigte anschließend einen am Seitenrand geparkten Toyota. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, jedoch entstand ein Schaden von rund 14.000 Euro.

Crailsheim: Kraftstoffdiebstahl

In der Nacht von Freitag, 18:20 Uhr, auf Samstag, 4:20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz Reußenberg in Fahrtrichtung Heilbronn aus den beiden gesicherten Tanks eines geparkten Lkw mehrere hundert Liter Kraftstoff entwendet.

Zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Samstag, 6:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz Reußenberg in Fahrtrichtung Heilbronn aus dem unverschlossenen Tank eines Lkw mehrere hundert Liter Kraftstoff entwendet.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 07904 94260 bei der Verkehrspolizei Kirchberg mit Hinweisen zu melden.

Wallhausen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr auf der K2503 von Triftshausen in Fahrtrichtung Bronnholzheim, als ihn ein unbekannter Pkw-Lenker vor einer Linkskurve überholte. Der Unbekannte fuhr anschließend in der Kurve zu weit nach rechts, wodurch der Mercedes-Fahrer von der Fahrbahn nach rechts abgedrängt wurde, durch einen Grünstreifen und einen Graben fuhr und anschließend mit einem Kanaldeckel kollidierte. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, weshalb die Polizei nun Zeugen bittet, sich mit Hinweisen unter der 07904 94260 zu melden.

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