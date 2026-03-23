Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Körperverletzungen - Sachbeschädigung - Unfallfluchten - Unfälle - Widerstand - Illegale Müllablagerung

Aalen (ots)

Aalen: Streit in Gaststätte

Am Sonntag gegen 0.30 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Straße An der Stadtkirche zunächst zu einem verbalen Streit unter mehreren Personen, welcher letztendlich in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden auch ein Trinkglas geworfen und Pfefferspray eingesetzt. Durch die eintreffende Polizei wurden zwei alkoholisierte Männer im Alter von 25 und 23 Jahren bis in die Morgenstunden in Gewahrsam genommen. Die polizeilichen Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Aalen: Unfallflucht

Am Samstag gegen 16:15 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer einen Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Heinrich-Rieger-Straße. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Audi A3 und streifte mit seinem Mountainbike das Fahrzeug. Anschließend setzte der Radler seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Radfahrer nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Hüttlingen: Diebstahl aus PKW

Am Freitag um 23 Uhr konnte ein 52-jähriger Mann in der Beethovenstraße zwei Personen beobachten, die sich an seinem Auto zu schaffen machten und die Türen des Fahrzeugs geöffnet hatte. Nachdem der Mann die beiden Anspach ergriffen diese die Flucht. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie jedoch zuvor noch ein Handladekabel. Die beiden Diebe wurden als Jugendlich beschrieben. Beide waren dunkel gekleidet und hatten jeweils eine Mütze bzw. Kapuze über den Kopf gezogen. Zudem hatten Sie einen Schal oder ein Tuch über Mund und Nase. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Gegen Bein getreten

Am Samstagmittag gegen 14:30 Uhr hielt sich ein 16-Jähriegr am ZOB auf, als plötzlich 4-5 Jugendliche auf ihn zukamen, ihn aggressiv ansprachen und gegen den Oberschenkel traten. Nachdem zeugen darauf aufmerksam wurden, flüchteten die Jugendlichen in Richtung Bahnhof. Die Person die getreten hat, soll etwa 16-17 Jahre alt gewesen sein. Zudem trug er einen Drei-Tage-Bart und soll ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Er war mit einer schwarzen Lederjacke und einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidet. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Rainau/Buch: Illegale Müllablagerung

Am Freitagabend wurde festgestellt, dass Unbekannte in der Straße Im Forst eine größere Menge Müll unerlaubt abgeladen haben. Dabei handelt es sich unter anderem um Reifen und Lkw-Teile sowie Hausmüll. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07961 930-0.

Adelmannsfelden: Sachbeschädigung

Ein Unbekannter zerkratzte zwischen Freitag, 12:00 Uhr und Samstag, 10:25 Uhr, die Notausgangstür der Otto-Ulmer-Halle in der Hölderlinstraße. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden.

Bopfingen: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntagabend gegen 23:00 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Straße Am Stadtgraben ein BMW mit auffälliger Fahrweise auf. Die Streife fuhr dem Pkw, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, auf der Neuen Nördlinger Straße/Aalener Straße in Fahrtrichtung Aalen hinterher und machte sich mit Sondersignalen und dem Anhaltesignal bemerkbar. Der Fahrer nahm dies zunächst nicht wahr, konnte allerdings eingeholt und in der Aalener Straße einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der erst 16-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Des Weiteren hatte der BMW keine Zulassung und es waren entstempelte Kennzeichen angebracht. Im Verlauf der Kontrolle konnten außerdem ein Schlagstock und zwei Küchenmesser im Fahrzeug festgestellt werden.

Schwäbisch Gmünd: Widerstand nach Sachbeschädigung

Ein 38-Jähriger schlug am Freitagabend gegen 22:10 Uhr die Scheibe einer Gaststätte in der Ledergasse ein. Anschließend entfernte er sich in Richtung Türlensteg. Im Rahmen einer anschließenden Fahndung konnte er im Bereich des Pfeifergässles angetroffen werden. Als die Polizei ihn kontrollieren wollte, widersetzte er sich den Maßnahmen und bedrohte und beleidigte die Beamten. Eine Beamtin wurde hierbei leicht verletzt. Da der Mann stark alkoholisiert war und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein Klinikum verbracht.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein 46-Jähriger stellte seinen Skoda am Donnerstagmorgen gegen 09:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Graf-von-Soden-Straße ab. Als er um ca. 18:00 Uhr zurückkehrte, stellte er einen großen Kratzer auf der linken Fahrzeugseite fest, der mutmaßlich von einem unbekannten Fahrzeug beim Parken verursacht wurde. Es entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Waldstetten/Heckenhof: Gleitschirmflieger bleibt in Baumkronen hängen

Am Sonntag gegen 13:30 Uhr geriet ein 35-jähriger Gleitschirmflieger kurz nach dem Start, oberhalb der Skihütte, vermutlich aufgrund einer Windböe in Schwierigkeiten. Letztendlich blieb er mit seinem Gleitschirm in den Ästen von mehreren Bäumen hängen. Der Gleitschirmflieger konnte durch Kräfte der Bergwacht und der Feuerwehr unverletzt geborgen werden. Außer der Polizei war die Feuerwehr Waldstetten mit 11 Wehrleuten sowie die Bergwacht, die Höhenrettung Schwäbisch Gmünd und der Rettungsdienst vor Ort.

Lorch/Waldhausen: Fenster eingeworfen

Ein bislang Unbekannter warf am Sonntag gegen 19:20 Uhr mit einem Stein die äußere Scheibe eines Doppelglasfensters im Erdgeschoss eines Hauses in der Lorcher Straße ein. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Lorch/Rattenharz: Mit Motorrad gestürzt

Am Sonntag gegen 12:20 Uhr stürzte ein 60-Jähriger mit seinem BMW-Motorrad in der Kaiserstraße beim Befahren einer leichten Rechtskurve alleinbeteiligt. Er wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Körperverletzung

Eine Gruppe von etwa drei bis vier Jugendlichen gingen am Freitag gegen 18:15 Uhr einen 15-Jährigen in der Straße Kalter Markt körperlich an. Die Jugendlichen schlugen auf den 15-jährigen ein und flohen anschließend in Richtung Marktplatz. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Waldstetten: Unfall

Am Sonntag gegen 13:45 Uhr befuhr ein 44-jähriger VW-Lenker die Bettringer Straße in Richtung Ortsmitte als erstes Fahrzeug einer Kolonne aus mehreren Fahrzeugen. An der Kreuzung wollte er nach links in den Almenweg abbiegen. Während dessen näherte sich von hinten auf der Gegenfahrspur - in gleicher Fahrtrichtung - ein Funkstreifenwagen der Polizei mit Sondersignalen, der sich auf dem Weg zu einem Einsatz befand. Der VW-Fahrer übersah beim Abbiegen den Streifenwagen und kollidierte mit diesem. In der Folge wurde der VW nach rechts abgewiesen und kam nach dem Kreuzungsbereich auf der Gegenfahrspur zum Stehen. Der Funkstreifenwagen wurde nach links abgewiesen, kreuzte den Gehweg des Almenweges, durchbrach einen Maschendrahtzaun eines angrenzenden Firmengebäudes und kollidierte mit einem Betonfundament. Der 26-jährige Fahrer des Streifenwagens und die 47-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Fahrer des VW blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen wird von einem wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von insgesamt 90.000 Euro ausgegangen.

Schwäbisch Gmünd: Körperverletzung

Ein 26-Jähriger und ein 29-Jähriger wurden am Samstag gegen 04:10 Uhr vor einem Hotel im Türlensteg nach vorangegangenem verbalem Streit von zwei unbekannten Männern körperlich angegangen. Einer der beiden Unbekannten schlug auf die beiden alkoholisierten Männer ein. Der 26-Jährige als auch der 29-Jährige wurden dabei leicht verletzt und mussten in ein Klinikum verbracht werden. Zeugen, die Hinweise auf die beiden unbekannten Männer geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

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