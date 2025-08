Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Hund ohne Fahrkarte, Herrchen ohne Benehmen

Jena, Jena Saalbahnhof (ots)

Am späten Sonntagnachmittag informierte ein Lokführer über den polizeilichen Notruf darüber, dass sich in einer Regionalbahn, die kurz vor der Einfahrt am Saalbahnhof war, ein aggressiver Fahrgast befindet, der gegenüber dem Zugpersonal übergriffig gewesen sein soll.

Auf Ersuchen der Bundespolizei konnten die Kollegen des Inspektionsdienstes Jena der Landespolizeiinspektion Jena den Sachverhalt vor Ort aufnehmen. Der verbalen Entgleisung des 35-Jährigen ging eine Fahrscheinkontrolle voraus. Der Deutsche hatte für seinen Schäferhund nicht die erforderliche Fahrkarte gelöst und wurde auf das Versäumnis hingewiesen. Es hagelte unmittelbar ehrverletzende Worte ich Richtung des Servicemitarbeiters, der Strafantrag stellte.

Gegen den uneinsichtigen Reisenden wird nun ermittelt. Den Ärger hätte er sich erspart, wenn er die vergünstigte Fahrkarte für seinen Vierbeiner erworben hätte. Ebenso gilt für Hunde, die nicht in einer Transportbox mitreisen, dass diese anzuleinen sind und einen Maulkorb tragen müssen.

