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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 40-Jähriger bei Angriff durch Unbekannten verletzt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein 40-Jähriger wurde am Mittwochmittag gegen 13:15 Uhr vor einem Supermarkt im Quadrat R 1 bei einem Angriff so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der 40-Jährige saß vor dem Supermarkt, als der unbekannte Täter auf den 40-Jährigen zuging, diesen anschrie und unvermittelt auf ihn einschlug. Anschließend trat der Unbekannte auf den am Boden liegenden Mann ein und flüchtete.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht geklärt.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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