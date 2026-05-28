Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Schmuck und Bargeld bei Einbruch gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 13 Uhr am Sonntag und Mittwochfrüh drang eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung in der Lindenstraße ein. Wie genau sich die Täterschaft Zutritt verschaffte, ist bislang unklar. Die Bewohnerin bemerkt am Mittwoch, dass ihre Kommode leicht geöffnet war. Als sie nachschaute, musste sie feststellen, dass Bargeld sowie eine Halskette fehlten. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm die weiteren Ermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

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